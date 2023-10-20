新华社北京10月19日电

中华人民共和国政府和泰王国政府联合新闻公报

一、2023年10月16日至19日，应习近平主席邀请，泰王国总理赛塔·他威信来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并应李强总理邀请对华进行正式访问。访问期间，习近平主席会见赛塔总理，李强总理、赵乐际委员长分别同赛塔总理会谈会见。

二、双方忆及习近平主席2022年11月成功访问泰国以及双方发表的《中华人民共和国和泰王国关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续命运共同体的联合声明》，高度评价此访历史性意义，一致同意落实好此访重要共识和成果，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。

三、两国领导人重申中泰全面战略合作伙伴关系，并就中泰关系及共同关心的问题深入交换意见，一致同意面对复杂多变的国际和地区形势，双方要和衷共济、携手并肩，坚持从长远角度和战略高度规划和推动中泰关系发展，不断丰富“中泰一家亲”的时代内涵，实现更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，共同迎接2025年中泰建交50周年。

四、中方祝贺泰国今年顺利举行大选并成立新一届政府，支持泰方维护稳定、促进发展、改善民生。泰方高度评价新时代十年中国取得的伟大发展成就，相信中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

五、双方将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方尊重泰国的独立、主权和领土完整。泰方坚定奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。泰方支持中国“一国两制”方针。

六、双方同意继续保持两国领导人之间的密切接触和交往，及时就中泰关系重大问题及共同关心的国际地区问题深入交换意见，加强战略沟通，深化政治互信，牢牢把握中泰关系前进方向。双方同意落实好《中华人民共和国政府与泰王国政府关于中泰战略性合作共同行动计划（2022－2026）》，统筹推进双方政府部门、地方友好交往和务实合作，深化治国理政经验互学互鉴。

七、双方高度评价两国共建“一带一路”合作成果，将以“一带一路”倡议提出十周年为重要契机，推动“一带一路”倡议同泰国新发展战略对接，落实好《中华人民共和国政府与泰王国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，实现两国高质量、可持续的共同发展。双方一致认为，应扎实推进中老泰联通发展构想，加快中泰铁路建设，早日实现中老泰铁路贯通，优化物流链、产业链和供应链，为次区域联动发展创造条件。

八、双方同意发挥两国副总理级经贸联委会作用，拓展贸易投资、农林渔业、基础设施、信息通讯等领域务实合作，借助双边电商合作、贸易投资促进平台及双方举办的博览会等活动，继续促进双边农产品贸易合作，提升泰商品在华竞争力。泰方欢迎中方加大对泰投资，双方将有序推进在电动汽车、清洁能源、数字经济、人工智能、航天科技等新兴产业合作。双方支持在2024年内完成中国－东盟自贸区3.0版谈判，支持全面有效实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。泰国支持中国香港加入RCEP。

九、双方同意扩大文化、教育、卫生、旅游、体育、青年、智库、媒体、友城等领域交往合作。双方鼓励游客往来，强调旅游服务质量和旅游安全的重要性，同意重启商签两国持普通护照人员互免签证协议。双方同意加强两国文化和旅游主管部门沟通，鼓励两国旅游企业共同打造旅游产品、开发人力资源，相互支持旅游市场推广和机制建设。支持双方空运企业根据市场需求增加中泰往来航班，为双边经贸合作与人员交往提供便利。

十、双方同意深化两国防务和执法合作，推进联演联训、人员培训、装备技术、法律事务和刑事司法体制等领域合作，共同预防和加大打击毒品走私、人口贩卖、网络赌博、电信诈骗、洗钱、恐怖主义等跨国犯罪。

十一、双方呼吁促进多边主义和国际合作，泰方赞赏中国在促进全球和平发展方面发挥的重要作用，愿积极参与全球发展倡议合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程。双方将探讨在全球安全倡议和全球文明倡议框架下开展合作，应对传统和非传统安全挑战，促进和平、发展、公平、正义、民主、自由。

十二、双方重申践行开放包容的区域主义，携手共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，深化中国东盟全面战略伙伴关系，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。推动三河流域经济合作机制和澜湄合作协同发展，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。泰方期待接任下一届澜湄合作共同主席国，愿与中方紧密合作，推进次区域一体化，实现互利共赢。

十三、赛塔总理衷心感谢中方邀请他出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并对华进行正式访问。双方一致认为此访对推进更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体建设具有重要意义。赛塔总理代表泰王国政府和人民感谢中方给予的热情友好接待，邀请中国领导人适时访问泰国。

访问期间，双方签署涉及外交、“一带一路”、数字经济、海关检验检疫、电影、文化、媒体等领域的合作文件。

2023年10月19日于北京

(责编：杨光宇、胡永秋)