新华社北京10月19日电（记者 王慧慧）2023“一带一路”媒体合作论坛19日在北京举行，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席并致辞。

与会中外嘉宾表示，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，全面系统回顾了10年来共建“一带一路”的发展成就和宝贵经验，擘画了面向未来的发展蓝图，宣布了支持高质量共建“一带一路”的八项行动，得到与会嘉宾的强烈共鸣和积极响应，各方对共建“一带一路”都有了更深入的思考、更美好的愿景。各国媒体应通力协作，传承丝路精神，秉持共商共建共享理念，讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好深化区域合作、完善全球治理的故事，讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。

本次论坛主题为“加强媒体合作，共创美好未来”。除主论坛外，论坛还设置了国际传播“丝路奖”颁奖活动和“一带一路”区域合作分论坛。共有来自70多个“一带一路”共建国家和地区110多家媒体的负责人和资深编辑记者，中央和国家机关有关部委负责同志，专家学者和企业代表等参加。

“一带一路”媒体合作论坛由人民日报社主办，自2014年创办以来已有100多个国家和地区的1000余位媒体和国际组织代表应邀参会，为推动共建“一带一路”高质量发展凝聚共识、汇聚力量。

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