人民网北京10月19日电 （记者王骁波）18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在京举行。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在会后接受记者采访时表示，习近平总书记在本届论坛开幕式发表主旨演讲中为推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段指明了方向。

“习近平总书记提出的八项行动，沿着共建‘一带一路’10年来已经创造的道路将进一步走深走实，行稳致远，其中所做的面向未来长周期的谋略谋划和重大调整，既总结借鉴了10年来的成功经验，也能够根据以往的一些教训防范未来可能发生的风险。”陈文玲说。

陈文玲认为，提高互联互通水平、提高经济连通性，在共建国家认同度很高，世界需求潜力大，因为共同发展是全球各国的最大公约数。要实现人类共同发展的最大公约数，就需要打通经济发展的各种壁垒和阻碍。10年来，共建“一带一路”“六廊六路多国多港”的基本架构逐步形成。此次提出的八项行动的第一条，“构建‘一带一路’立体互联互通网络”，把原来的设施联通上升到了多维度、立体化的互联互通，使未来共建“一带一路”互联互通上升到一个新的水平。以加快推进中欧班列高质量发展为例，办好中欧班列国际合作论坛，意味着把中欧班列的相关合作机制化，更好地服务于亚欧大陆的互联互通。会同各方搭建以铁路、公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道，是一个更大跨度、更强功能的立体化互联互通网络。目前，国际贸易物流体系基本上是海运，约占90%，陆路、铁路和航空运输约占10%，未来构建基于铁路、公路直达运输为支撑的亚欧物流大通道，预示着实现亚欧两大板块的经济再相连，海洋经济和陆地经济齐头并进，这将改变世界格局。积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设，则对应海运和空运，这样一个立体互联互通网络体系，共享程度高，也使共建国家民众看得见、摸得着、用得上。

陈文玲表示，在支持建设开放型世界经济方面，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定等举措备受关注。跨境电商中国是最发达的，已有105个城市成为试点城市，跨境电商的贸易额已经占到中国贸易总量的三分之一以上，它的增速也是最快的。“我们要把丝路跨境电商作为一个平台载体，依托这样的平台载体商签这些自贸协定、投资保护协定是一个非常大的亮点，这是中国切实支持建设开放型世界经济的重大举措。”

对于全面取消制造业领域外资准入限制措施，陈文玲表示，这说明了中国制造业开放程度较高。“现在，中国的制造业规模现已是世界最大的，产业配套能力强，产业链供应链的集中度和占上下游的比重高。在这种情况下，全面取消制造业领域外资准入限制措施，让外资可以畅通无阻地进入中国市场，有利于引入优质外商投资，助力中国制造业转型升级。中国制造业水平、出口商品质量进一步提升，也将使共建国家从中获益。”

对于第三届高峰论坛后，未来共建“一带一路”发展前景，陈文玲总体表示乐观。“虽然未来我们还将面临着新的风险和挑战，但共建‘一带一路’10年来，它的标志性工程也好，取得的成果也好，看得见、摸得着的示范样板也好，全球有目共睹。许多国家也开始效仿和借鉴其成功经验。共建‘一带一路’的道路将越走越宽广。”

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