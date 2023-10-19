新华社东京10月19日电 专访：“要把日中和平友好关系传承下去”——访日本前首相福田康夫

新华社记者冯武勇 杨光 李光正

日本前首相福田康夫日前接受新华社记者专访时说，日中和平友好条约的最大目标是把日中两国和平友好关系传承下去，共同构建良好的两国关系。

今年是中日和平友好条约缔结45周年。1978年10月23日，福田康夫的父亲、时任日本首相福田赳夫与前来访日的中国领导人邓小平出席了中日和平友好条约批准书互换仪式，中日和平友好条约正式生效。

福田康夫当时作为父亲的秘书，在现场亲历条约批准书互换仪式。“可以说，我也是日中和平友好条约的见证人。”

中日和平友好条约以法律形式规定中日应当坚持和平、友好、合作，互不干涉内政，不谋求霸权，反对任何其他国家或国家集团建立霸权。

福田康夫表示，把日中和平友好关系传承下去是条约的最大目标。为实现这一目标，可能会遇到各种问题，但两国应努力克服困难，共同构建良好关系。

2008年，中日两国发表了《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》，福田康夫当时担任日本首相。

1972年中日邦交正常化以来，两国签署的四个政治文件中有两个与福田父子密切相关。对此，福田康夫表示，四个政治文件规定了日中两国关系遵循的原则，我们必须时刻牢记，不能走回头路。“从地缘看，日中两国比邻而居，文化纽带非常紧密，双方一定要遵循政治文件精神，将来不能发生冲突，这是日中两国的使命。”

今年还是中国改革开放45周年。福田康夫说，中国改革开放以来，日中两国建立起密切合作关系，两国互帮互助、互利共赢，符合两国长远利益。福田康夫曾于2010年至2018年担任博鳌亚洲论坛理事长，其间他见证了中国不断扩大对外开放、经济快速发展。福田康夫表示对中国经济前景持乐观态度。

福田康夫高度赞赏中国提出的共建“一带一路”倡议，认为共建“一带一路”是构建人类命运共同体理念的生动实践。

(责编：曹欣悦、崔越)