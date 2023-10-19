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“一带一路”高峰论坛丨中国“蓝色伙伴”朋友圈不断扩大——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛综述

2023年10月19日18:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月19日电 题：中国“蓝色伙伴”朋友圈不断扩大——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛综述

　　新华社记者戴小河

　　第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛18日在北京举行，这是在高峰论坛框架下首次举办以海洋合作为主题的专题论坛，论坛发布了25项合作成果和“一带一路”蓝色合作倡议。

　　海洋合作专题论坛由自然资源部主办、国家国际发展合作署协办，主题为“共促蓝色合作，共奏丝路海韵”。有关国家和地区的政府部门、科研机构、企业、智库和国际组织的200多位嘉宾参加了会议。

　　“在共建‘一带一路’倡议推动下，我们成功落地诸多大型项目，包括电站、机场、国家体育场等，目前海上丝绸之路正在推动柬埔寨经济复苏并造福本地区。”柬埔寨环境部部长殷索莱说，海洋所面临的挑战是全球性的，这需要全球共同合作和努力来解决，“一带一路”蓝色合作倡议至关重要，将造福所有国家，造福子孙后代。

　　“中国和索马里自明代以来就开展贸易，600多年前郑和率领船队到达索马里的港口，带来了香料和茶叶。今天索马里与中国的关系和贸易是不可撼动的，而且越来越强劲。”索马里渔业和蓝色经济部首席顾问哈桑·哈吉·易卜拉欣说，中国帮助索马里发展海洋工业，帮助索马里可持续利用海洋资源，我们要进一步拓展和加深同中国的合作。

　　塞舌尔指定部长兼渔业和蓝色经济部部长让·弗朗西斯科·费拉里认为，共建“一带一路”倡议强调的是互联互通，彰显的是合作、团结的精神，这对于当前应对复杂的挑战不可或缺。“我们认为共建‘一带一路’倡议在发展蓝色经济的各个方面都至关重要。塞舌尔的海洋生物多样性丰富、资源禀赋优越，我们非常重视海洋科技的研究，期待同中国加强在海洋科学领域的合作。”他表示。

　　马尔代夫当选总统特使穆罕默德·萨伊德表示，面对诸多国际挑战，我们与中国的合作将成为希望的明灯。我们共同的海洋利益，不仅在经济方面，还可以拓展到海洋环境保护、海洋资源的可持续利用。马尔代夫将中国视为伙伴，共享合作机遇、共促海洋发展，我们的海洋合作将为本地区树立榜样。

　　非洲联盟委员会前副主席、“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会委员伊拉斯塔斯·姆温查说，在古代海上丝绸之路上，很多人驾船给非洲带来友谊，带来文明。今天落实共建“一带一路”倡议对于海洋资源和海洋发展非常重要，这也是我们生计的来源之一，需要携手努力，共同合作共享未来。

(责编：曹欣悦、崔越)

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