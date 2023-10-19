新华社北京10月19日电 题：共促民心相通 凝聚发展动力——来自第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛的声音

新华社记者成欣、侠克

“谢谢‘一带一路’搭建的金桥，让我们不管身在何处，都能过上幸福生活。”18日下午，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛“丝路金桥成就美好生活”的案例展示环节，非洲姑娘罗丝远嫁中国、当起“中国农创客”的故事赢得了现场观众的掌声。

罗丝现在生活在浙江丽水。8年前，随着共建“一带一路”的推进，她成为一名中资家具店的销售员，后来嫁到中国。现在，她通过直播和“丝路电商”，把中国的农特产品卖到非洲、卖向世界，通过小小的手机屏幕，向全世界分享自己美好的生活，让不同地域的人民增进沟通和了解。

本次专题论坛主题为“汇聚心声、连通梦想，共创繁荣未来”，来自共建“一带一路”国家的民众代表现场分享了民心相通的感人故事。论坛还特别邀请了部分近年来获习近平主席复信的国际民间人士代表，讲述获复信情况和此次访华感受。

论坛上，多位与会外方人士高度评价习近平主席提出“一带一路”倡议的远见卓识和“一带一路”倡议提出10年来惠及共建国的丰硕成果，表示愿以高水平人文交流为高质量共建“一带一路”作出更大贡献。

联合国副秘书长、文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯表示，“一带一路”倡议谋划了人类相互尊重、携手合作、相互理解的新愿景，也为构建繁荣的未来指明了方向。“一带一路”倡议有助于增进不同宗教、文化、文明之间的相互了解及对话，也有助于构建相互尊重、携手合作的环境。

波黑议会代表院轮值主席查瓦拉表示，共建“一带一路”是呼吁和平、繁荣、团结、合作的倡议。当下重要的是夯实各国、各民族和全体人民合作伙伴关系的基础。

老挝国会副主席奔舍那表示，共建“一带一路”对深化国家间政策沟通、促进全球互联互通和经济发展发挥重要作用，是各国实现可持续发展的国际合作平台和迈向繁荣进步的康庄大道。

在成果发布环节，论坛发布了“丝路心相通”共同倡议和120项专题论坛成果清单，启动了“丝路心相通”行动。

此次专题论坛由中共中央对外联络部主办。多国政党政要、专家学者、非政府组织代表和国内相关部门代表300余人参会。

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