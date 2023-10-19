新华社北京10月19日电（记者叶昊鸣、倪元锦）18日举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛发布了“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系、中亚区域绿色科技发展行动计划等3项成果。

据介绍，这3项成果肯定了10年来绿色“一带一路”取得的积极进展，为解决绿色“一带一路”建设中面临的投融资瓶颈问题，打造沟通合作平台并提供务实解决方案。

作为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛3场高级别论坛之一，绿色发展高级别论坛聚焦“共建绿色丝路 促进人与自然和谐共生”主题，由生态环境部、国家发展改革委主办。来自40多个国家的400余名嘉宾会聚于此，分享绿色发展理念实践，讲述绿色丝绸之路建设进展和成效。

“如果你想要砍掉1棵树，请再种下其他5棵树。”论坛上，巴布亚新几内亚总理马拉佩以生动的语言，阐释本国对于绿色发展的重视。

“‘一带一路’倡议提出十年来，中国始终秉持人类命运共同体理念，把生态文明领域合作作为共建‘一带一路’重要内容，持续推动提升‘一带一路’绿色发展水平。”生态环境部部长黄润秋说。

绿色发展，关乎生态环境，关乎社会经济。

“长江经济带绿色发展为共建绿色“一带一路”提供了生动范例。”江苏南通市委书记吴新明以“一片山”“一艘船”“一座岛”为例介绍了南通市如何通过推进能源变革、深化绿色能源合作，走出一条生态优先绿色发展之路。

承建并运营肯尼亚蒙内铁路过程中设置14个大型野生动物迁徙通道；在加纳特码新集装箱码头项目区域建设“海龟孕育中心”……论坛上，中交集团总经理王海怀分享的生动案例，令与会嘉宾感慨“绿色发展已成为世界发展的潮流”。

绿色发展，不是一国的独奏曲，而是世界的大合唱。

交通运输部副部长李扬表示，中国在推动交通绿色低碳发展的同时，积极推进全球交通合作，推动绿色低碳交通技术与经验分享，帮助共建国家加强交通减排能力建设，让绿色交通发展成果更好惠及各国人民。

联合国秘书长古特雷斯认为，来自绿色丝绸之路的投资可以加快全世界可持续发展和气候适应性发展进程，保障各国人民生产生活。“绿色丝绸之路是一个重要的工具，可以帮助我们走出过去的死胡同，走上一条造福人类和地球的新路。”古特雷斯说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)