新华社北京10月19日电（记者范思翔、张晨霖）“一带一路”企业廉洁合规评价体系18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路专题论坛上发布。

中央纪委国家监委国际合作局负责人介绍，“一带一路”企业廉洁合规评价体系设定透明治理、廉洁反腐、合规建设三个方面作为一级指标，设定组织建设、制度安排以及效果评估作为一级指标下的二级分解框架。“评价体系的推出有利于引导企业完善治理结构、防控合规风险、增强企业国际竞争力，也为共建‘一带一路’国家营造更加公平、透明、合规的营商环境凝聚了共识、提供了参考。”

在当天的专题论坛上，还发布了《“一带一路”廉洁建设成效与展望》，推出了《“一带一路”廉洁建设高级原则》。37个国家地区和国际组织的约200名代表出席论坛，论坛分为“廉洁丝绸之路成效与贡献”“廉洁丝绸之路愿景与展望”两个分议题。

“要保持‘一带一路’倡议持续发挥积极影响，就必须保证其廉洁，反腐败必须参与到每个阶段的工作中。”联合国维也纳办事处总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利表示，过去两年，联合国毒罪办开展“丝绸之路经济带”反腐败项目，促进实施《联合国反腐败公约》。非常高兴中国对该项目作出贡献。这有助于为“一带一路”建设的相关从业者提供反腐败领域的有益指导。

南非公职和行政事务部司长维尔马表示，推动“一带一路”合作非常重要的一个方面就是推动反腐败合作。“建设廉洁丝绸之路能够把反腐败合作提升到国际层面，进一步推动政策互联互通，推动人文经贸等各个领域的联通。”维尔马说。

埃及行政监察署副署长阿舒尔认为，《“一带一路”廉洁建设高级原则》是对《联合国反腐败公约》所达成共识的有益补充和完善。“根据这些原则，我们要利用好区域和国际合作的机制，积极交流分享经验，这将有助于减少腐败。”阿舒尔说。

展望未来，新开发银行副行长周强武表示，腐败是全人类的公敌，要应对这一顽疾，需要各方的密切协作。他认为，为确保“一带一路”高质量发展，进一步系统性强化反腐败制度建设尤为重要，这包括建设完善的法律和监管体系，创造更加友好和透明的营商环境，以及保护利益相关方的合法权益。

中央纪委国家监委国际合作局负责人介绍，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，举办此次专题论坛充分展现了10年来共建廉洁丝绸之路的理念和实践，并以此加强与共建“一带一路”国家的交流合作，促进“一带一路”廉洁建设。

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