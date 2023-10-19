新华社北京10月18日电 记者手记：外国青年眼中的“一带一路”

新华社记者

外国青年眼中的共建“一带一路”是一幅怎样的图景？共建“一带一路”如何为全球的青年人赋能？

举世瞩目的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。北京师范大学“一带一路”学院的三名国际学生也在密切关注着论坛的各项活动。他们告诉记者，对于共建“一带一路”，他们有真切体会，更有美好憧憬。

梅布尔今年35岁，来自肯尼亚。来中国读书前，梅布尔在中国香港贸易发展局内罗毕代表处工作，曾帮助不少中国企业在东非开展业务。谈起共建“一带一路”给家乡带来的变化，她告诉记者，蒙内铁路、内罗毕快速路、蒙巴萨马库帕大桥等大型基础设施投入使用，给当地经济发展带来更多可能性。

梅布尔说，随着共建“一带一路”不断深化，肯尼亚电子商务获得迅速发展，不少人通过电商平台向中国买家销售特色产品，学习线上销售经验。

阿尔达今年34岁，来中国读书前在土耳其贸易部任职。他说，共建“一带一路”给土耳其民众带来不少实实在在的利益，胡努特鲁燃煤电厂、“巴库-第比利斯-卡尔斯”跨国铁路等项目极大提高了当地基础设施和互联互通水平。

21岁的柬埔寨学生本宋安（中文名王志安）也有着类似的感受。他告诉记者，共建“一带一路”给柬埔寨人的生活带来很多改善，带来更便利的通勤、更丰富的机会、更稳定的电力供应。共建“一带一路”不仅带来新的经济增长机遇，还产生积极的“外溢效应”，让柬埔寨与周边国家贸易更通达，对外资也更有吸引力。

这三名青年人，亲历和见证了“一带一路”给自己家乡带来的变化，又在中国从事“一带一路”研究，这让他们对未来有了更多期待。

梅布尔告诉记者，她打算在内罗毕建立一个青年论坛，鼓励青年人探讨如何利用共建“一带一路”的平台，更好推动当地经济发展。她说，肯尼亚青年人需要意识到，共建“一带一路”不只是政府间合作，更是一个给青年未来赋能的平台，让他们有机会走出国门、走向世界。

在阿尔达眼中，共建“一带一路”将改变世界经济的面貌，为土耳其和其他新兴经济体“解锁”新机遇，更能为自己创造更多职业发展机会。

王志安最感兴趣的是中国数字技术应用生态。他希望把这些技术和发展经验带回柬埔寨，让当地人也能用上“刷脸”支付等新技术，提高生活便利化水平。

在北师大“一带一路”学院，这三名青年人与来自十几个国家的同学一道，共同参与面向发展中国家政府官员和企业高管开设的学习项目。而为他们授课的，多为共建“一带一路”国家的前政要和专门研究这一领域的专家学者。

在这里，青年们分享着不同的文化和生活方式，增进彼此了解，扩展着对世界的认知。采访结束前，梅布尔兴奋地告诉记者，热爱中长跑的肯尼亚人前段时间在内罗毕组织了一场马拉松比赛。这场比赛的“新场地”，正是中肯共建“一带一路”重要项目——内罗毕快速路。（记者宿亮、韩梁、陈杉、魏梦佳）

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