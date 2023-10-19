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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路专题论坛举行

2023年10月19日07:49 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京10月18日电  （记者范思翔、张骁）10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路专题论坛在北京举行。论坛由中国国家监察委员会主办。中共中央书记处书记、中央纪委副书记、国家监委主任刘金国出席并作主旨讲话。

刘金国说，习近平主席出席高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，为“一带一路”高质量发展擘画了战略蓝图，为包括廉洁建设在内的各领域合作指明了方向。十年来，广大共建“一带一路”国家坚持开放、绿色、廉洁理念，以《廉洁丝绸之路北京倡议》为引领，构建起稳定、公平、透明的“一带一路”廉洁治理框架，推动政府、企业、社会共同营造更加廉洁高效的营商环境，有力保障了“一带一路”行稳致远、走深走实。

刘金国表示，中国共产党和中国政府始终旗帜鲜明反对腐败，开展了史无前例的反腐败斗争，取得压倒性胜利并全面巩固，走出了一条依靠制度优势、法治优势的反腐败之路。中方愿同各国一道，凝聚政治共识，坚守廉洁初心，继续优化营商环境，深化反腐败务实合作，共同以零容忍态度打击腐败，服务保障“一带一路”高质量发展。

37个国家地区和国际组织的约200名代表出席论坛。论坛发布《“一带一路”廉洁建设成效与展望》，推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》和“一带一路”企业廉洁合规评价体系。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 07 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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