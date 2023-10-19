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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作专题论坛在京举行

2023年10月19日07:49 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京10月18日电  （记者冯歆然、陈旭）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作专题论坛18日在京举行，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力出席并先后致辞。

张国清表示，10年前习近平主席提出共建“一带一路”重大倡议以来，中国持续推动共建“一带一路”各国地方合作走深走实，有力促进了全方位多领域互联互通。习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲，总结了共建“一带一路”取得的丰硕成果和宝贵经验，宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。中国将全面贯彻落实习近平主席重要讲话精神，愿与各方携手同行，不断完善合作机制，优化政策环境，拓展合作领域，密切经贸往来，加强人文交流，让地方合作成果更多更好惠及各国人民，为构建人类命运共同体贡献更多力量。

尹力致辞说，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲，全面总结10年来取得的丰硕成果，郑重宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，进一步描绘了美好愿景和前进方向，让我们倍加鼓舞。北京是中国对外开放的重要窗口，是共建“一带一路”的重要枢纽，也是“一带一路”建设的积极参与者、推动者、受益者。期待同各方朋友一道，迎来更加富有成效的下一个10年。让我们深化开放合作，共同拓展互联互通新空间；深化创新合作，加强科技创新成果共享，共同塑造高质量发展新动能；深化产业合作，推动产业链供应链深度融合，共同打造互利共赢新亮点；扩大人文交流，共同构建文明互鉴新格局。

本次地方合作专题论坛是第三届“一带一路”国际合作高峰论坛六场专题论坛之一，主题为“深化地方合作  促进共同发展”，由全国对外友协、北京市人民政府主办。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 07 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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