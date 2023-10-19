本报北京10月18日电 （记者侯露露、钱一彬、周飞亚）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛18日在京举行。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠出席并发表主旨讲话。

李鸿忠表示，国之交在于民相亲，民心相通是“一带一路”建设的重要内容，也是推进共建“一带一路”的社会根基。在习近平主席亲自擘画和推动下，在各共建伙伴共同努力下，共建国家积极开展人文交流，广泛实施民生项目，携手应对风险挑战，全力打造合作平台，铺就了一条通民心、达民意、惠民生的阳光大道。

李鸿忠表示，站在新的历史起点上，中国愿同各共建伙伴一道，落实好领导人达成的共识，把改善民生福祉摆在突出位置，在教育、科学、文化、体育、旅游、卫生等领域扩大人员往来，创新合作方式，拓展合作领域，夯实合作共赢的社会基础，为促进“一带一路”建设高质量发展，携手实现共同繁荣、推动构建人类命运共同体积蓄民间力量。

此次专题论坛由中共中央对外联络部主办。多国政党政要、专家学者、非政府组织代表和国内相关部门代表300余人参会。与会外方人士高度评价习近平主席提出“一带一路”倡议的远见卓识和“一带一路”倡议提出10年来惠及共建国的丰硕成果，愿以高水平人文交流为高质量共建“一带一路”作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 07 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)