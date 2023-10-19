新华社北京10月18日电 （记者任沁沁、刘羽佳）10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛在京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席并发表演讲。与会嘉宾高度评价习近平主席在高峰论坛开幕式上的主旨演讲，共同回顾十年来“一带一路”建设取得的丰硕成果和宝贵经验，积极评价智库发挥的重要作用，充分肯定“一带一路”国际智库合作交流的务实成效。

与会嘉宾认为，十年来，共建“一带一路”推动实现经济大融合、发展大联动、成果大共享，促进了文明交流互鉴，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，为构建人类命运共同体注入强劲动力。与会嘉宾表示，习近平主席提出的支持高质量共建“一带一路”的八项行动，必将为共建事业提供强大动能。站在新的起点，要深化智库研究与合作，在鉴往知来中汲取智慧，在直面问题中展现担当，以研究新成果深化互信、凝聚共识，助力推动高质量共建“一带一路”进入新阶段，携手实现共同发展繁荣。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛由中宣部主办，新华社、中国国际经济交流中心、中国公共外交协会承办。来自海内外的有关国家前政要、部长级官员和智库、高校、媒体、国际组织代表约200名嘉宾，围绕“共同的机遇，共享的未来”这一主题，深入交流研讨，贡献真知灼见，共谋推动“一带一路”行稳致远之策。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 07 版）

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