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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛在京举行

2023年10月19日07:49 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京10月18日电  （记者戴小河、罗鑫）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛18日下午在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席论坛并致辞。

刘国中表示，习近平主席2013年提出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议，已经发展成为引领国际海洋合作的重要平台。10年来，中国与共建国家秉持共商共建共享原则，推动蓝色伙伴关系持续加强，海上务实合作和科技交流不断深化，有力促进了经济发展和民生改善。本次论坛以“共促蓝色合作，共奏丝路海韵”为主题，对于加强海洋合作、推动海洋事业可持续发展具有重要意义。

刘国中表示，海洋是推动高质量发展和高水平开放的重要领域。中方将以习近平主席提出的中国支持高质量共建“一带一路”八项行动为指引，与各方携手并进，健全对话合作机制，保护和可持续利用海洋资源，深化海洋产业科技合作，把“一带一路”海洋合作推向更高水平、更深层次，推动构建更为紧密的海洋命运共同体。希望以本次论坛为契机，发掘合作机遇，形成更多成果，共奏“丝路海韵”新华章。

所罗门群岛副总理兼基础设施发展部部长梅纳西·梅兰加等外方代表在论坛上致辞。来自共建国家政府部门、科研机构、大学和企业，以及相关国际组织代表等共约200人参加了论坛。

《 人民日报 》（ 2023年10月19日 07 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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