新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国代表张军18日对安理会未能通过有关巴以局势的决议表示震惊和失望。

当天，巴西起草的巴以局势决议草案获得12个安理会成员赞成，但美国投了否决票，致使决议未获通过。

张军在安理会表决后作解释性发言说，安理会16日晚曾就俄罗斯提出的决议草案进行表决。俄方草案聚焦巴以冲突人道关切，呼吁立即实现停火、保护平民，得到许多阿拉伯国家的支持和共提。但是一些国家选择投反对票，理由是愿以巴西提出的决议草案为基础，要求多一点时间寻求共识。在过去40个小时里，相关国家对巴方草案既没有发表意见，也没有表示反对，这让大家期待今天安理会能够顺利通过决议，但最终的表决结果让人难以置信。

张军说，中方认为，巴西的决议草案还有可以改进的地方，应发出强有力信号，要求实现停火，保护平民，避免人道灾难，为此中方提出了改进案文的建议，并支持俄罗斯提出的修正案。中方对修正案没有通过感到十分遗憾。尽管如此，考虑到加沙地面形势在迅速恶化，17日发生的空袭医院事件导致数百平民死亡，安理会需要迅速采取有力行动。巴西提出的决议草案总体上反映了国际社会的普遍呼声，代表了安理会推动实现停火的起始步骤，也可能是当前情况下安理会唯一可能达成一致的案文。相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动，但这些国家的投票立场让人怀疑其根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题。

张军说，无论如何，安理会不能止步不前。目前加沙局势正在升级，更多的平民正在付出生命、遭受苦难。安理会要倾听广大阿拉伯国家和巴勒斯坦人民的正义呼声，在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面切实履行责任、发挥作用。

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