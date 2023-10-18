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多国领导人：愿携手推进高质量共建“一带一路”

2023年10月18日22:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月18日电 多位外国领导人和国际组织负责人18日在北京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式时表示，高度认同习近平主席发表的主旨演讲，对习近平主席宣布的支持高质量共建“一带一路”八项行动感到非常鼓舞。他们认为，“一带一路”倡议有力促进各国共同发展，愿继续深化合作，推动共建“一带一路”取得更高质量、更高水平的新发展，携手打造下一个“金色十年”。

　　俄罗斯总统普京表示，“一带一路”倡议旨在推动构建一个更加公正的多极世界，是面向未来的重要全球性计划。他说，“一带一路”倡议与各地区的一体化进程非常契合，也与俄罗斯致力于建立“合作与互动”的大欧亚伙伴关系倡议一致。俄罗斯正在大力发展本国的交通基础设施，俄方邀请感兴趣的国家参与北方航道的开发。

　　哈萨克斯坦总统托卡耶夫在开幕式上首先用中文致辞。他表示，“一带一路”倡议已经成为有巨大吸引力的国际公共产品和重要合作平台，取得了有目共睹的积极成果。他说，基于两国人民的根本福祉和哈中永久全面战略伙伴关系，哈萨克斯坦将继续推进共建“一带一路”。未来三年计划新建1300公里铁路并建设新的无水港，推动哈萨克斯坦大型经济建设项目同“一带一路”倡议对接。

　　印度尼西亚总统佐科感谢中国提出的共建“一带一路”倡议为广大发展中国家的发展作出积极贡献，表示期待印尼新首都建设、能源转型等发展规划与共建“一带一路”倡议对接。他特别提到印尼和中国共建“一带一路”合作的标志性项目雅万高铁于近日正式开通运营。他说，中国有个典故叫“愚公移山”，它告诉我们辛勤的努力可以创造出奇迹。让我们一起努力奋斗，推动共同发展，造福各国人民。

　　阿根廷总统费尔南德斯表示，阿中两国共建“一带一路”合作中，中国作出的努力“不是空头支票，而是实实在在的行动”。他说，在当前多边主义不断巩固的背景下，“‘一带一路’倡议成为发展前景广阔的全球合作倡议”。“一带一路”是一个促进国家间关系发展的机制，与现有地区合作机制不是竞争关系，而是有效对接各自优势。阿方支持习近平主席在本届高峰论坛开幕式主旨演讲中提出的措施，支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

　　埃塞俄比亚总理阿比表示，“一带一路”倡议目标远大，是一项基于共同发展原则的重大国际合作倡议。他指出，习近平主席提出“一带一路”倡议，提出旨在推动构建人类命运共同体的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，具有远见卓识。非中共建“一带一路”促进了非洲地区国家间贸易和非中贸易，推动了非洲经济发展。

　　联合国秘书长古特雷斯说，没有基础设施就没有发展。广大发展中国家目前仍有数十亿人缺乏基础设施，这是本届“一带一路”国际合作高峰论坛以及共建“一带一路”倡议的重要性所在。他表示，在共建“一带一路”倡议推动下，各国在基础设施领域获得更多机遇，加速落实可持续发展目标，“这为数十亿民众以及我们共享的地球带来希望和进步”。他还高度赞赏各方建设“绿色丝绸之路”的努力，并表示联合国将继续提供支持。

(责编：白宇、卫嘉)

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