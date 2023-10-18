外交部发言人就友好国家在联合国大会做支持中方的共同发言答记者问
2023年10月18日22:22 | 来源：新华网
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新华社北京10月18日电 外交部发言人18日就友好国家在联合国大会做支持中方的共同发言答记者问。
有记者问：10月17日，在联合国大会第三委员会上，巴基斯坦代表70多个国家做共同发言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏问题上的立场，反对以人权为借口干涉中国内政。中方对此有何评论？
发言人说，10月17日，在第78届联合国大会第三委员会会议期间，巴基斯坦代表72个国家做共同发言，指出新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，主张各方恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，强调国际社会应加强团结协作，共同促进和保护人权。
还有许多国家以单独发言、集团发言等方式支持中国。“上百个国家在联合国发出正义的声音，支持中方正义立场，充分表明国际社会特别是广大发展中国家反对将人权问题政治化，少数西方国家以人权为借口干涉别国内政的图谋不得人心、注定失败。”发言人说。
发言人表示，日前，中国成功连任2024—2026年度人权理事会成员国，这是中国第六次担任人权理事会成员国。中方将以此为契机，倡导全人类共同价值，积极参与全球人权治理，推动各方就人权问题开展建设性对话与合作，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，为推动国际人权事业健康发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。
(责编：卫嘉、白宇)
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