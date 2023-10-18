新华社北京10月18日电 外交部发言人18日就友好国家在联合国大会做支持中方的共同发言答记者问。

有记者问：10月17日，在联合国大会第三委员会上，巴基斯坦代表70多个国家做共同发言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏问题上的立场，反对以人权为借口干涉中国内政。中方对此有何评论？

发言人说，10月17日，在第78届联合国大会第三委员会会议期间，巴基斯坦代表72个国家做共同发言，指出新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，主张各方恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，强调国际社会应加强团结协作，共同促进和保护人权。

还有许多国家以单独发言、集团发言等方式支持中国。“上百个国家在联合国发出正义的声音，支持中方正义立场，充分表明国际社会特别是广大发展中国家反对将人权问题政治化，少数西方国家以人权为借口干涉别国内政的图谋不得人心、注定失败。”发言人说。

发言人表示，日前，中国成功连任2024—2026年度人权理事会成员国，这是中国第六次担任人权理事会成员国。中方将以此为契机，倡导全人类共同价值，积极参与全球人权治理，推动各方就人权问题开展建设性对话与合作，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，为推动国际人权事业健康发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

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