查文晔

新华社北京10月18日电 题：“Whoosh”——听，“一带一路”的声音

新华社记者查文晔

10月17日，国家主席习近平与印度尼西亚总统佐科共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。随着雅万高铁正式启用，一个新词汇“Whoosh”在印尼乃至全球互联网上流行开来。有网友感叹：“听，这是‘一带一路’的声音！”

“Whoosh”是佐科对雅万高铁列车的命名，灵感来自高铁疾驰时呼啸而过的声音。“Whoosh”还是印尼语“省时”“高效”和“先进”的首字母缩写，代表了印尼民众对雅万高铁的亲身感受与由衷赞美。“Whoosh”成为网络热词，折射出共建“一带一路”为全球提供公共产品所取得的巨大成效。

10月17日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站，乘务人员在站台欢迎乘客。新华社记者 徐钦 摄

“Whoosh”的第一个亮点是“省时”。雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，设计最高时速350公里。随着风驰电掣的高铁驶过，从雅加达到万隆的车程从3个多小时大幅缩短至40多分钟，上千万印尼民众可以过上“双城生活”。不仅是雅万高铁，众多“一带一路”项目帮助破解交通“痛点”，为共建国家人民带来实实在在的好处。在河网密布的孟加拉国，帕德玛大桥铁路连接线先通段正式通车标志着孟加拉国人民乘坐火车跨越帕德玛河的梦想成真，预计将直接惠及8000万人口，拉动孟经济增长1.5个百分点。金港高速公路引领柬埔寨迈入“高速时代”，金边到西哈努克港的车程从5个多小时大幅缩短至2小时以内，为民众出行带来极大便利。

“Whoosh”的第二个亮点是“高效”。正如雅万高铁穿过13座隧道、跨越56座桥梁，“一带一路”上的诸多基础设施项目促进共建国家全方位、多领域互联互通，大幅提高货物运输和人员流动效率，为相关区域经济发展注入新动力。以中欧班列为代表的国际多式联运大通道持续拓展，截至今年6月底，中欧班列累计开行7.4万列，运输近700万标箱，合计货值超3000亿美元。中老铁路助力老挝实现从“陆锁国”到“陆联国”的梦想，截至今年8月底，中老铁路累计发送旅客2079万人次、货物2522万吨，成为联通内外、辐射周边的国际黄金大通道。

“Whoosh”的第三个亮点是“先进”。先进技术运用在“一带一路”项目上已成为靓丽风景线。“千岛之国”印尼属于热带雨林气候，常年湿热。室外35摄氏度高温，雅万高铁车厢里却能一直保持26摄氏度左右、湿度在60%以下的恒温恒湿状态，十分舒适。车厢外壳耐盐雾、防暴晒、抗腐蚀，列车还拥有智能速度控制模式，遇到地震会自动减速停车。

10月17日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站，乘客在站台上和雅万高铁高速动车组列车合影。新华社记者 徐钦 摄

10年来，共建“一带一路”对接各方发展需求、回应人民现实诉求，为共建国家民众带来满满的获得感、幸福感和成就感，共建“一带一路”收获了实打实、沉甸甸的成果。“一带一路”项目有力解决了很多发展中国家基础设施落后、产业发展滞后、工业化程度低、资金和技术缺乏、人才储备不足等短板，有效推动共建国家实现经济社会发展，增强经济造血功能，降低了国际贸易成本，提高接入世界经济的能力和水平，从而激发更大发展潜力、更强发展动力。

山海同心，大道同行。“Whoosh”所代表的，正是从“一带一路”中获益的各国民众对未来美好生活的真心期盼。作为长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，共建“一带一路”的第一个十年只是序章。奔向下一个金色十年，共建“一带一路”将会更具创新与活力，如同雅万高铁一般飞速疾驰，为中国和世界打开新的机遇之窗。

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