新华社北京10月18日电 题：港澳人士：发挥独特优势为共建“一带一路”贡献力量

新华社记者肖逸晨、罗鑫

“香港在‘一国两制’下，拥有背靠祖国、联通世界的独特优势。我诚意邀请各位企业家来香港建立你们的‘一带一路’办公室。”17日在北京举行的“一带一路”企业家大会上，香港特区行政长官李家超向与会者发出热情邀请。

中国贸促会、国务院国资委、全国工商联共同举办的“一带一路”企业家大会，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间举行，共有1200余位代表参会。其中，来自港澳的代表们积极推介自身独特优势，邀约与会企业家高质量共建“一带一路”。

对香港在“一带一路”建设中释放的“磁力”，李家超如数家珍。他说，香港是国际金融中心，也是全球最大的离岸人民币业务中心。作为亚洲国际都会，香港全力为“一带一路”共建国家的企业提供高质量专业配套，包括项目融资、风险管理、国际法律和争议解决、建筑工程、航运物流、创新科技等，让企业得到有力支撑，大展宏图。

从2017年到2022年，“一带一路”共建国家在香港设立的地区总部数量从83家增长到168家，年均增长超过15%；香港对共建国家的直接投资从700亿美元增长到2021年的1200亿美元，年均增长接近15%……李家超公布的一连串数据，有力印证了香港是“一带一路”建设的参与者、促成者和受益者。

与会的香港总商会前主席夏雅朗是一名在港经商多年的国际商人，亲身感受到香港优质的金融服务业、稳健的法律制度、与国际接轨的监管制度、有竞争力的税制及有利的营商环境。“这些优势使香港成为共建‘一带一路’倡议的优质功能平台，为实现发展繁荣的共同愿景作出贡献。”

“共建‘一带一路’倡议扩大了香港在全球的‘朋友圈’。在高质量共建‘一带一路’的过程中，我们有了更广阔的发展空间，可以将业务拓展到全球更多地方。”香港中华总商会会长蔡冠深说。

绿色金融、新能源、数字经济……蔡冠深向记者列举了近些年他关注的领域。“这些是香港的优势项目，也是内地蓬勃兴起的产业。香港和内地可以在这些新兴领域强强联合，助力高质量共建‘一带一路’。”

“国家‘十四五’规划纲要明确支持香港发展中外文化艺术交流中心，这也是香港的独特优势。”蔡冠深说，共建“一带一路”不仅是经济合作，香港还可以通过文化艺术交流促进共建国家人民“心联通”。

企业家大会上，来自澳门的代表们也晒出共建“一带一路”的亮眼成绩单，并表示要以澳门优势为共建“一带一路”贡献更大力量。

澳门中华总商会会长崔世昌在大会上发言说，澳门工商界在特区政府带领下深度参与“一带一路”建设，在提高旅游产业丰富性、中医药“出海”、构建数字合作新格局等方面取得积极成效。

“未来要继续促进中国与葡语国家商贸合作服务平台建设与‘一带一路’建设有机结合，助力中国与葡语国家商贸发展。”崔世昌说。

2021年9月，横琴粤澳深度合作区管理机构正式揭牌。目前，深合区迈入加快发展阶段。澳门工商联会会长何敬麟注意到深合区与“一带一路”建设结合的巨大潜力。

“横琴粤澳深度合作区是国家给澳门的政策，也是澳门的一大特色。这片106平方公里的土地，让澳门在‘一带一路’建设中有了更多施展拳脚的空间。”何敬麟说，借助深合区，澳门工商界可以和更多“一带一路”共建国家的企业开展合作，促进澳门经济适度多元发展。

澳门青年联合会会长马志毅则谈起澳门青年在“一带一路”建设中扮演的特殊角色。“共建‘一带一路’倡议为澳门青年带来了广阔的发展空间，其中一项重要内容就是助力民心相通。”他说，许多澳门青年熟练掌握葡语和英语，可以在更多共建国家之间搭建起文化交流的桥梁。

“期待澳门青年利用自身独特优势，向‘一带一路’共建国家人民讲好中国故事和澳门故事。”马志毅说。

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