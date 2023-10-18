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“一带一路”国际智库合作委员会全体大会召开

2023年10月18日16:22 | 来源：新华网
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新华社北京10月18日电（记者任沁沁、刘羽佳）“一带一路”国际智库合作委员会全体大会10月17日在北京召开。来自40多个国家和地区的300多名国际前政要、智库机构代表、知名学者等，从不同维度为共建“一带一路”出谋划策、添砖加瓦，书写国家互利共赢、人民相知相亲、文明互学互鉴的丝路时代新篇。

成立四年多来，“一带一路”国际智库合作委员会致力于服务国际智库、国际和地区组织以及各国专家学者，推动“一带一路”相关课题研究和学术交流，促进理论创新、成果共享、知识传播和人员往来，日益成为各国智库加强思想对话的重要平台。

与会嘉宾提出，智库应当自觉担负起历史重任，围绕时代命题开展学术研究，着力阐释好人类命运共同体理念，着力将“一带一路”作为践行真正多边主义的示范平台，以宽广的视野把握历史潮流，为各国繁荣发展提供新思路，为促进人类进步事业提供强大动力。

大会下设六个分论坛，包括“一带一路”与人类命运共同体，高质量建设“一带一路”，“一带一路”与文明互鉴，健康、绿色、数字、创新：“一带一路”新空间，“一带一路”与青年发展等。今年初，着眼共建“一带一路”十周年，合作委员会发出27个选题征文，得到130多个委员会成员机构积极反响，形成征文精选集，为分论坛研讨奠定了坚实学术基础。发言代表纷纷表示，要不断深化智库合作，聚合共建国家乃至全球的治理成果，真正实现信息共享、资源共享、成果共享，充分挖掘发展潜力，共同奏响“一带一路”合作共赢的智慧交响曲。

中央宣传部、新华通讯社负责同志出席大会并致辞。

“一带一路”国际智库合作委员会成立于2019年4月，由新华社研究院联合15家中外智库共同发起。

(责编：卫嘉、白宇)

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