新华社北京10月18日电 题：为高质量共建“一带一路”贡献智慧力量——“一带一路”国际智库合作委员会2023年理事会会议、全体大会扫描

新华社记者任沁沁、刘羽佳

10月17日，“一带一路”国际智库合作委员会2023年理事会会议、全体大会相继在京举行。300多名国际前政要、智库机构代表与知名学者等，为高质量共建“一带一路”建言献策，贡献智慧力量。

一条路

“要想富，先修路。”西班牙埃萨达商学院“与中国对话”项目主任苏傲古提到了中国的一句俗语。在他看来，这句话从一个侧面说明了“一带一路”倡议的意义，共建“一带一路”推动了地域互联互通，为更多国家提供了广阔的发展机遇和选择。

2013年，国家主席习近平提出共建“一带一路”倡议。10年实践积累，关于全球发展与治理的新愿景沿“一带一路”渐次铺展。

智库是共建“一带一路”的重要力量。2019年，新华社研究院联合15家中外智库共同发起成立“一带一路”国际智库合作委员会，聚合四海之智 ，铺就“智力丝绸之路”。

四年来，合作委员会智力成果持续涌现，交流互鉴不断深化、运行效率日益提升。各国智库紧扣“一带一路”建设需求，创新合作形式，不断推出智库产品，成为助推“一带一路”建设的独特力量。

携手合作的纽带越拉越紧，交流互鉴的道路越走越宽。

“一带一路”国际智库合作委员会理事长、新华通讯社社长傅华表示，合作委员会将持续以权威研究阐明时代大势，以理性观点深化互信互鉴，以专业声音澄清疑惑误解，推动“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。

一束光

当前，世界进入新的动荡变革期，人类又一次站在历史的十字路口。

“‘一带一路’不是道路、桥梁、隧道、园区、港口等项目的集成，而是致力于让全人类共克时艰、共同进步的倡议，如一束光，带给世界更多信心和力量。”中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长赵磊说。

赵磊认为，各国智库应当携手为促进以和平合作方式解决发展难点、治理痛点问题，汇聚智慧力量。

多方人士提出，充分发挥中外智库在共建“一带一路”中的智力支撑作用，是“一带一路”倡议发挥提振全球经济、推动全球治理、促进多边主义以及构建人类命运共同体重要作用的必然要求。

“智库之间的国际合作至关重要。”在阿根廷平等和增长公共政策研究中心机构发展和国际合作主任帕特里西奥·巴雷罗看来，智库合作发挥了集体优势，提高了政策制定的质量和有效性，从而为全球治理提供行之有效的政策建议。

“‘一带一路’倡议源于中国，但成果共享于全世界。”俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席贝斯特里茨基说，各国人民的智慧和力量，在这条路上发出“宝石般的光芒”，照亮人类的未来。

一棵树

十年来，随着越来越多合作方积极响应，“一带一路”倡议由构想而不断具象，不断演进，如同一棵众人培育下茁壮成长的“生命之树”。

梦想的种子生根发芽，开枝散叶。“一带一路”倡议十年来结出累累硕果，与会各界嘉宾高度赞扬。

中国与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。在日本前首相鸠山由纪夫看来，本届“一带一路”高峰论坛的举办意义非凡。“我对‘一带一路’的前景深信不疑，共建‘一带一路’国家朝着共同的目标努力，必将为构建人类命运共同体的实践锦上添花。”

为了共同的事业，广纳五洲四海智慧。合作委员会全体大会设置了六个分论坛，从不同维度为共建“一带一路”出谋划策。海内外智库代表表示，愿不断深化互信、凝聚共识、加强合作，不断加强对“一带一路”的研究，为推动“一带一路”建设提供智力支持。

“在新起点上推进高质量共建‘一带一路’，合作委员会和成员单位肩负着重要责任。”傅华提出，下一步应加强研究、深化合作，进一步加强“一带一路”学术研究、扩大智库交流合作“朋友圈”、加强合作委员会机制建设，不断提高智库研究能力和合作水平，共同书写国家互利共赢、人民相知相亲、文明互学互鉴的丝路时代新篇。

“未来的世界怎么样，很大程度上取决于‘一带一路’建设得怎么样。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王义桅说，“一带一路”倡议，不仅是为了再现昔日“使者相望于道，商旅不绝于途”的繁华景象，更是对全球化未来的擘画，是为了人类的未来更美好。

(责编：贾文婷、燕勐)