新华社北京10月18日电（记者孙丁 罗鑫）联合国秘书长古特雷斯18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上说，共建“一带一路”为世界数十亿民众带来希望和进步。

古特雷斯在致辞中指出，没有基础设施就没有发展。广大发展中国家目前仍有数十亿人缺乏基础设施，这是本届“一带一路”国际合作高峰论坛以及共建“一带一路”倡议的重要性所在。

他表示，在共建“一带一路”倡议推动下，各国在基础设施领域获得更多机遇，加速落实可持续发展目标，“这为数十亿民众以及我们共享的地球带来希望和进步”。

古特雷斯认为，在共建“一带一路”倡议助力下，国际社会面临“历史性机遇”，打造以韧性和可持续为核心的现代绿色城市、社区、交通和电力系统，并以可持续方式为人们提供服务和就业机会。

古特雷斯还说，共建“一带一路”倡议不仅可以提升发展中国家的经济可持续性，还能为加强环境可持续性作出贡献。他高度赞赏建设“绿色丝绸之路”的努力，并表示联合国将继续提供支持。

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