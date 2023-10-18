新华社北京10月18日电（记者陈瑶 李春宇）阿根廷总统费尔南德斯18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的致辞中表示，阿中两国共建“一带一路”合作中，中国做出的努力“不是空头支票，而是实实在在的行动”。

费尔南德斯说，阿根廷支持习近平主席在本届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中提出的措施，支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

费尔南德斯强调，在当前多边主义不断巩固的背景下，“‘一带一路’倡议成为发展前景广阔的全球合作倡议。对于我们这些多边主义的支持者来说，‘一带一路’是一个促进国家间关系发展的机制，它与现有的地区合作机制不是竞争关系，而是将各自优势进行了有效对接”。

费尔南德斯特别提到，长期以来，阿根廷与中国人民守望相助，他感谢新冠疫情发生后中国向阿根廷提供抗疫物资和疫苗帮助。在阿根廷遭遇百年大旱和金融领域困难时，中国都伸出援手。他希望通过深化阿中两国合作，优化阿根廷产业结构，为阿根廷创造更多就业机会。

(责编：卫嘉、白宇)