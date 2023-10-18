“雅万高铁是中印尼共建‘一带一路’合作的‘金字招牌’，中方愿同印尼总结成功经验，做好后续高质量运营，培育雅万高铁经济带。”10月17日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问的印度尼西亚总统佐科举行会谈时强调。

会谈后，两国元首共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。

10月17日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问的印度尼西亚总统佐科举行会谈。会谈后，两国元首共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。

印尼是习近平主席提出共建“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。作为两国元首亲自关心推动的中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，是印尼和东南亚的第一条高速铁路。从谋篇布局到精耕细作，从愿景到现实，这条通往美好生活的高速发展之路，寄托着沿线和地区人民对未来繁荣发展的向往与期待。

一条通往繁荣幸福的高速发展之路

2022年11月16日，习近平主席和印尼总统佐科在印尼巴厘岛共同视频观摩雅万高铁试验运行。在万隆分会场，伴着一声鸣笛，一辆崭新亮丽的综合检测车亮起车头大灯，缓缓驶出德卡鲁尔车站并逐渐加速前行。全场响起热烈掌声。

通过网络直播画面，这一中印尼“一带一路”合作的重要成果展现在世人面前。

10月17日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站，乘客在站台上和雅万高铁高速动车组列车合影。

习近平主席一直十分关心雅万高铁的建设。

2015年4月，习近平主席赴印尼出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动，和佐科总统共同见证中印尼双方签署《关于开展雅加达－万隆高速铁路项目的框架安排》。

2016年1月，习近平主席向印尼总统佐科致贺信，祝贺雅万高铁项目动工，指出这个项目的成功实施，创造了中印尼务实合作的新纪录，将为两国各领域合作特别是基础设施和产能领域的合作树立新的标杆。

2022年7月佐科总统访华期间，习近平主席在会谈中说，双方要推动高质量共建“一带一路”合作不断走向深入，结出更多硕果，“力争如期高质量建成雅万高铁”。

2023年7月，习近平主席在成都会见来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式的佐科总统时再次强调，雅万高铁通车在即，双方要全力做好“最后一公里”建设，确保项目高标准、高质量，为印尼发展注入加速度。

2023年10月2日，雅万高铁正式启用。佐科总统表示，雅万高铁是印尼运输业进一步现代化的标志，雅万高铁所使用的技术、达到的速度等对印尼民众来说都是“崭新的”。

10月2日，在印度尼西亚雅加达哈利姆高铁站，印尼总统佐科（中）在雅万高铁启用仪式上致辞。

“雅万高铁通车后，原本3个多小时的车程，40多分钟就能到达，我们有种梦想成真的感觉。”印度尼西亚铁路协会主席、交通部铁路总司前司长赫尔曼托说。

雅万高铁所在的爪哇岛常住人口约1.5亿，占印尼人口的一半多，是印尼经济文化最为发达的地区。全长142公里、设计最高时速350公里的雅万高铁令当地交通体系实现升级，能够大幅加速沿线人员流动、货物流通，铺就融合之路、开放之路、共富之路。

家住雅加达东部的阿丁达·苏克马纳在万隆念大学，每周五放学后都要乘火车回家。“有了高铁，我从学校到家还不到1小时。”阿丁达说。像阿丁达一样，数以百万的人将搭乘雅万高铁通勤、往来。

距雅万高铁车站德卡鲁尔站不到2公里处，一家印尼餐馆自高铁项目开工以来，规模已扩大近3倍。餐馆老板阿塞普·科萨西充满期待地说：“我相信往后会有源源不断的客流。”

10月17日，乘客在行驶中的雅万高铁高速动车组列车车厢内交谈。

从雅加达哈利姆站出发，不到15分钟就能抵达下一站卡拉旺站，这里坐落着当地著名工业园区。“各地客商来交流参观会更加方便。”上汽通用五菱印尼汽车有限公司副总经理阿里夫·普拉马达纳说。

27岁的加朗·斯旺达鲁在中铁四局雅万项目部已工作4年多。从一名土木工程的大学生成长为东南亚第一个高铁项目的工程师，加朗感到“特别骄傲”。“雅万高铁沿线处处都是本地建设者，像我这样在项目上边干边学成长起来的技术人员有很多。”他说。

8月25日，在印度尼西亚万隆的雅万高铁德卡鲁尔动车所内，中国师傅穆振（左）在向印尼火车司机塞蒂亚万讲解动车组出库前的上电作业。

据统计，雅万高铁建成运营后，客运服务、设备检修及相关配套产业延伸服务将创造3万个就业岗位。

雅万高铁还将为沿线市民提供绿色出行方式。在西爪哇省前省长卡米勒看来，高铁开通后不仅创造新的经济增长点，还以可持续的方式惠及下一代。

一段密切合作相互成就的建设历程

雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。自2018年6月全面开工，近2000个日日夜夜，打通13座隧道，架设56座桥梁，雅万高铁建设过程是中印尼两国建设者携手攻坚的历程。

爪哇岛位于亚欧板块、太平洋板块和印度洋板块三大板块的交汇处，火山、地震频发，地质环境极为复杂。以2号隧道为例，全长1052米、最大埋深53.6米，是雅万高铁全线施工难度最大的隧道。

负责2号隧道施工的中国电建水电七局项目分部经理周朝德告诉记者，中国专家精心研讨制定施工方案，建设者精准采取特殊工法，确保隧道施工安全顺利推进。

“抢修时，两国的工人们没日没夜地保障施工。中国同事的责任感与信念感，那种拼尽全力战胜困难的决心，尤其令我们感动。”负责施工现场安全工作的印尼本地安全员亨德利·费尔南达说。

3月31日，在印度尼西亚雅加达雅万高铁哈利姆车站，工人铺设雅万高铁全线最后一根钢轨。

正是凭着这样的责任感、信念感和决心，中国和印尼的建设者们携手攻克了一个个技术难关：

2020年12月15日，东南亚地区最大铁路盾构隧道1号隧道顺利贯通。

2021年12月31日，全线跨越最大河流的17号特大桥架设完成。

2022年2月18日，全线最长的6号隧道顺利贯通。

2022年6月27日，全线第一长桥2号特大桥，完成最后一孔箱梁架设。

……

2022年1月28日，在印度尼西亚西爪哇省普哇加达县，工作人员在雅万高铁2号隧道内作业。

在元首外交引领下，雅万高铁建设高速高质推进。一个个奋战在一线的中国建设者的名字，逐渐被印尼合作伙伴熟知、铭记。

印尼交通部长布迪说，来自中国的技术人员展现出非凡的职业道德与素养，以及出色的执行力、耐力和奉献精神。

一份世代传承历久弥新的珍贵友谊

走进雅万高铁哈利姆站，室内设计采用印尼巴迪克传统蜡染、中国红等文化元素，中印尼文化巧妙融合、交相呼应，象征着中印尼友谊长存。

雅万高铁，依托复兴号中国标准动车组先进成熟技术，主动适应印尼当地运行线路条件，融合印尼本土文化，是中国高铁向世界展示的“新名片”。

布迪说，中国高铁的丰富经验是雅万高铁未来安全运营的保障，为今后加强爪哇岛互联互通打下坚实基础，同时，雅万高铁为印尼提供了技术飞跃的机会，也能够促进印尼本地配套产业链的发展。“有了高铁建设合作的范例，有了中国的先进经验，中印尼两国在航空、航运、电动汽车等交通领域都有广泛合作前景。”他说。

10月2日，在印度尼西亚雅加达哈利姆高铁站，乘务人员在站台上摆出寓意“快速”的手势和雅万高铁动车组合影。

今年是中印尼建立全面战略伙伴关系10周年。10年来，在两国元首战略引领下，中印尼全面战略伙伴关系不断走深走实。务实合作结出累累硕果，惠及社会民生，促进发展繁荣。2022年，两国元首共同开启共建中印尼命运共同体的新篇章。

习近平主席在17日的会谈中指出，中方愿继续同印尼在实现现代化和民族复兴道路上相互支持，以共建中印尼命运共同体引领双边关系长期稳定发展，为彼此发展振兴提供更大助力，为国际和地区和平与繁荣注入不竭动力。

这是2022年9月23日在印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县拍摄的中国印尼综合产业园青山园区港口。

68年前召开的万隆会议曾写下中国、印尼与其他亚非国家一起共促和平、共谋发展的光辉篇章。“团结、友谊、合作”的万隆精神，世代相传，历久弥新，在务实合作中展现着新的时代内涵。

“68年后的今天，雅万高铁将驰骋于印尼大地，多么令人欣喜！中印尼双方密切合作交流，情谊深厚。我们兄弟国家并肩合作，才收获这样的丰硕成果。”西爪哇省前省长卡米勒说。

“手牵手，肩并肩，只要我们团结，没有什么不可能。”一首以雅万高铁为主题的中印尼双语歌曲《向前行 把梦想实现》唱出了当地民众的心声。

2月14日，在印度尼西亚巴厘省伦邦岸岛，当地旅游业工作人员为中国游客送上鲜花。

奏响希望与梦想的乐章，迈向合作共赢的明天。雅万高铁不仅铺就了两国合作共赢的“幸福路”，更架起了两国人民双向奔赴的“连心桥”。

总策划：吕岩松

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视频记者：孙磊 古鲁（报道员）瓦扬（报道员）

摄影记者：谢环驰 徐钦

编辑：赵嫣 王雅晨 张远 鲁豫 王丰丰 谢琳 何梦舒 薛磊 张涛 陈波 周晓华 杨天沐 马震 谢栋风 王建生 凌朔 李琰

剪辑：王沛 淡然

新华社国际部制作

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