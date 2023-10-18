新华社巴黎10月17日电（记者徐永春）法国将使用一艘风能混合动力船把阿丽亚娜6型火箭的零部件从法国本土运至法属圭亚那库鲁航天中心。这艘充分利用风力的现代化货船本月初在法国波尔多举行了命名和下水仪式。

据法国媒体日前报道，这艘名为Canopee的船专为运输阿丽亚娜6型火箭的零部件而设计，船身长121米，除了装配柴油发动机外，其风帆系统包括4根高度约为36米的桅杆，每个翼帆面积为363平方米。该船计划每年在欧洲和法属圭亚那之间往返11次。

据法国《世界报》报道，该船的风帆系统可以帮助主推进系统减少约30%的燃料消耗。风帆系统制造厂商负责人埃马纽埃尔·沙利表示，借助人工智能技术，翼帆能够根据风向和船身状态自动进行精确调节。“首次海上试验比模拟数值还要好，在某些风力和航行条件下，可能节省超过50%燃油。”

今年7月，阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，在成功将两颗卫星送入轨道后，结束了其长达27年的服役生涯。欧洲下一代运载火箭阿丽亚娜6型火箭预计最早在今年年底首次发射。

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