新华社法兰克福10月17日电（记者单玮怡）第75届法兰克福书展17日晚在德国法兰克福会展中心拉开帷幕。来自94个国家和地区的4200余家参展商携最新书籍和出版物参展。

中方出版单位和参展代表携千余种精品图书和出版物参展，并通过十余场精彩纷呈的活动促进中外文化交流互鉴。中国作家协会、中国图书进出口（集团）有限公司将共同举办“中国文学世界行”启动仪式、图书版权签约、中国作家与世界对话和新书推介等活动；中国国际图书贸易集团公司将举办第50次参加法兰克福书展庆祝活动，进一步促进中外出版行业交流。

据主办方介绍，本届书展特别关注国际危机、气候变化、人工智能、儿童和青少年读物等议题并将举办相关研讨活动，展示出版、翻译和媒体领域发展趋势与技术创新。此外，书展期间还将举办多场讲座、论坛、研讨会和朗诵会等活动，读者将有机会与作家、出版商和媒体人面对面交流。

本届书展主宾国斯洛文尼亚将以“文字的蜂巢”为主题，通过多种文化活动介绍该国文化风貌与文学作品。

创立于1949年的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会，至今共举办75届。为庆祝法兰克福书展举办75周年，主办方以“故事还在继续”为主题在法兰克福市内开展纪念活动。本届书展将持续至10月22日。

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