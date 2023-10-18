人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第75届法兰克福书展开幕

2023年10月18日11:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社法兰克福10月17日电（记者单玮怡）第75届法兰克福书展17日晚在德国法兰克福会展中心拉开帷幕。来自94个国家和地区的4200余家参展商携最新书籍和出版物参展。

　　中方出版单位和参展代表携千余种精品图书和出版物参展，并通过十余场精彩纷呈的活动促进中外文化交流互鉴。中国作家协会、中国图书进出口（集团）有限公司将共同举办“中国文学世界行”启动仪式、图书版权签约、中国作家与世界对话和新书推介等活动；中国国际图书贸易集团公司将举办第50次参加法兰克福书展庆祝活动，进一步促进中外出版行业交流。

　　据主办方介绍，本届书展特别关注国际危机、气候变化、人工智能、儿童和青少年读物等议题并将举办相关研讨活动，展示出版、翻译和媒体领域发展趋势与技术创新。此外，书展期间还将举办多场讲座、论坛、研讨会和朗诵会等活动，读者将有机会与作家、出版商和媒体人面对面交流。

　　本届书展主宾国斯洛文尼亚将以“文字的蜂巢”为主题，通过多种文化活动介绍该国文化风貌与文学作品。

　　创立于1949年的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会，至今共举办75届。为庆祝法兰克福书展举办75周年，主办方以“故事还在继续”为主题在法兰克福市内开展纪念活动。本届书展将持续至10月22日。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部