乌兹别克斯坦人别克佐德·伊斯玛图拉耶夫在中国经商已有12年。因为喜爱中国功夫，崇拜李小龙，他给自己取了个响亮的中国名字——黑龙。2016年，他来到新疆，此后，他看到越来越多的外商来到这里。

新疆是古丝绸之路的重要节点，千百年来，使者相望于道，商旅不绝于途。如今，悠悠驼铃变成了滚滚铁流。作为中国陆上口岸最多、边境线最长的省份之一，新疆拥有20个国家一类口岸。

据霍尔果斯海关统计，今年1月至8月，霍尔果斯口岸进出口货运量2722.7万吨。其中，进口货运量2268.5万吨；出口货运量454.2万吨。

相知无远近，万里尚为邻。十年间，霍尔果斯成长为丝路新枢纽，像黑龙一样的众多国外客商切身感受到中国的开放与活力，而这个漫长国境线上的陆路口岸也见证着共建“一带一路”倡议造福各方。

出品：孙志平

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