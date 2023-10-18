人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“一带一路”上的使者｜中亚商人的丝路机缘

2023年10月18日10:27 | 来源：新华社
小字号

　　乌兹别克斯坦人别克佐德·伊斯玛图拉耶夫在中国经商已有12年。因为喜爱中国功夫，崇拜李小龙，他给自己取了个响亮的中国名字——黑龙。2016年，他来到新疆，此后，他看到越来越多的外商来到这里。

　　新疆是古丝绸之路的重要节点，千百年来，使者相望于道，商旅不绝于途。如今，悠悠驼铃变成了滚滚铁流。作为中国陆上口岸最多、边境线最长的省份之一，新疆拥有20个国家一类口岸。

　　据霍尔果斯海关统计，今年1月至8月，霍尔果斯口岸进出口货运量2722.7万吨。其中，进口货运量2268.5万吨；出口货运量454.2万吨。

　　相知无远近，万里尚为邻。十年间，霍尔果斯成长为丝路新枢纽，像黑龙一样的众多国外客商切身感受到中国的开放与活力，而这个漫长国境线上的陆路口岸也见证着共建“一带一路”倡议造福各方。

　　出品：孙志平

　　监制：米立公

　　主编：秦大军 李薇

　　制片：吕馨慧

　　统筹：赵宇超 苏轶人

　　编导：李小卉

　　记者：周生斌

　　报道员：李明

　　配音：王帅龙

　　包装：杨震男 邱婧熠 霍亚文（实习）

　　新华社音视频部制作

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部