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加沙医院遭袭致约500人死亡 约旦取消约巴埃美四方峰会

2023年10月18日10:20 | 来源：新华网
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新华社加沙10月18日电 巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日晚些时候发布消息称，以色列军方当天空袭加沙城一所医院已致约500人死亡。

巴勒斯坦卫生部17日谴责此次空袭为“大屠杀”。以色列总理内塔尼亚胡否认以军实施空袭，指称是巴勒斯坦武装组织制造此次袭击。

约旦外交部18日凌晨宣布，鉴于当前局势，约旦决定取消原定于18日在安曼举行的巴勒斯坦、约旦、埃及和美国领导人的会晤。约旦外交大臣萨法迪表示，新的会晤时间将取决于有关各方何时同意结束“针对巴勒斯坦人的战争和屠杀”。

美国白宫17日发表声明说，鉴于巴勒斯坦未来三天为哀悼日，美国总统拜登在与约旦国王阿卜杜拉二世协商后，决定推迟原计划18日对约旦的访问以及与阿卜杜拉二世、巴勒斯坦总统阿巴斯和埃及总统塞西的会晤。

据巴勒斯坦通讯社17日报道，以色列军队当天空袭了加沙城一家医院，造成数百人死伤。以色列国防军对此予以否认，并表示巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）应对此事负责。杰哈德方面否认以方这一指认。阿巴斯当天宣布，在巴全境为医院遇难者及在本轮冲突中遇难的巴勒斯坦人哀悼三天。

(责编：艾雯、燕勐)

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