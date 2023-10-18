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致敬共建“一带一路”所有的参与者、建设者——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会和文艺演出侧记

2023年10月18日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电 题：致敬共建“一带一路”所有的参与者、建设者——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会和文艺演出侧记

　　新华社记者孙奕、许可、张骁

　　春发其华，秋收其实。

　　10月17日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的国际贵宾。

　　一路跨越山海，一路风雨兼程。“一带一路”倡议提出10年之际，共建国家又一次聚首古都北京，共商合作大计、共谋发展之道。

　　天安门广场华灯绽放，人民大会堂庄严辉煌。150多面共建“一带一路”国家国旗和联合国旗组成旗阵，寓意“一带一路”倡议根植历史、面向未来，源自中国、惠及世界。

　　迎候、交流、合影……国际贵宾依次抵达，习近平主席夫妇热情迎接，同他们一一握手，并集体合影留念。象征陆上丝绸之路和海上丝绸之路交融对话的黄、蓝色装饰庄重大气，见证着“一带一路”国际合作十载相依的深情厚谊。

　　19时许，伴随着磅礴激扬的交响曲《江山如画》，习近平主席夫妇同国际贵宾步入金色大厅。红墙黄瓦造型的舞台，如张开的双臂热情迎接远方来客。

　　“共建‘一带一路’走过了第一个蓬勃十年，正值风华正茂，务当昂扬奋进，奔向下一个金色十年！”习近平主席健步走上台，热情的致辞给人以力量。

　　《佩特罗瓦拉丁的冬不拉》《黑骏马》《我们建设肯尼亚》……各国乐曲奏响，中外贵宾共话友谊。国际贵宾中，既有出席了三届“一带一路”国际合作高峰论坛的联合国秘书长古特雷斯、俄罗斯总统普京、匈牙利总理欧尔班，也有就职不久的泰国总理赛塔……新朋老友，怀抱对拓展“一带一路”国际合作的共同憧憬。

　　10年间，共建“一带一路”形成了3000多个合作项目，拉动上万亿美元投资规模。截至目前，五大洲的150多个国家、30多个国际组织与中国签署了230多份共建“一带一路”合作文件，形成一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目。

　　“这些成就不是天上掉下来的，也不是什么人恩赐施舍的，而是各国政府、企业和人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！”习近平主席的致辞道出各方共同心声。

　　共建“一带一路”倡议提出10年来，中国同各方合作伙伴一道，弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，共同为全球互联互通贡献力量，为国际经济合作搭建平台，为世界经济增长增添动力。

　　“让我们向共建‘一带一路’所有的参与者、建设者致敬！”习近平主席的真挚情谊，深深打动在座的嘉宾，现场响起热烈掌声。

　　致敬灿烂文明——

　　古朴典雅的中国民族器乐《礼尚乐合》拉开文艺演出的大幕，彰显以和合理念为精神内核的中华文化，表达世界各国对“和衷共济、和合共生”高远理想的矢志追求。

　　10年来的实践充分说明，秉持共商共建共享原则，共建“一带一路”追求互利共赢，不是中国一家的独奏，而是各方的大合唱；不是一枝独秀的小利，而是百花齐放的大利；不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道。

　　致敬和谐共生——

　　头梳高髻、腕系水袖的女子，身姿绰约，迎风而舞，演绎出青山绿水、深林幽涧的图景，表达出对人与自然和谐共生的美好期盼。

　　与30多个国家及国际组织签署环保合作协议，与31个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，与超过40个国家的150多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟……10年来，“一带一路”绿色科技合作的画卷徐徐铺展。

　　致敬互学互鉴——

　　文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。

　　印度尼西亚民歌《哎哟妈妈》真挚动人，阿根廷探戈《一步之遥》张力十足，俄罗斯歌曲《卡林卡》热情奔放……跨越国界的中外音乐舞蹈表演《美美与共》，让在场贵宾加深对不同文明的理解，增进对共建“一带一路”的认同。

　　致敬自强不息——

　　舞蹈《采茶》青春洋溢，表达出对劳作的由衷赞美。

　　共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。唯有自强不息、不懈奋斗，才能收获累累果实，才能建立利在千秋、福泽万民的长久之功。

　　路相通，情相牵，心相近，梦相连。

　　“有波涛的海面就有风帆，风帆连成片，远航不孤单……有一条路在呼唤，带着心穿越万水千山。”领唱与合唱《路的呼唤》，表达了各方致力于同舟共济，共同绘制人类命运共同体美好画卷的意愿和信心。

　　“只要我们坚守合作初心，牢记发展使命，高质量共建‘一带一路’一定能焕发出时代光彩，在我们的共同努力中开创人类更加美好的未来！”习近平主席的期许，为共建“一带一路”下一个金色十年启航。

(责编：贾文婷、燕勐)

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