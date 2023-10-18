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美众议院共和党候选人乔丹在首轮投票中未能当选议长

2023年10月18日08:39 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月17日电（记者熊茂伶）美国国会众议院17日举行议长选举。此前获得共和党党内提名的众议院司法委员会主席、右翼保守派议员吉姆·乔丹在首轮投票中未能获得足够票数当选，众议院继续处于“群龙无首”的混乱状态。

在当天下午的投票中，乔丹获得在场220名共和党人中的200人支持，其余20人分别把票投给了众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯、前议长麦卡锡等人，体现出共和党内部的严重分裂。在场212名民主党人则一致把票投给众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯。无人获得当选议长所需的半数以上选票。

在首轮投票结束后，众议院临时议长帕特里克·麦克亨利宣布众议院休会。据美国全国广播公司报道，下一轮投票将于18日举行。

去年美国中期选举后，共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席。一旦有几名共和党人“倒戈”，党内议长候选人就无法获得足够票数当选。今年1月，经过党内激烈争论达成利益交换，麦卡锡经历15轮投票才当选众议院议长。

10月3日，众议院投票通过了一项撤换议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长，这也将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。11日，众议院共和党人就议长候选人进行首次党内投票，乔丹以14票之差败给斯卡利斯。然而，经过一天“拉票”，斯卡利斯未获得足够的党内支持，12日宣布退出议长竞选。13日，众议院共和党人再次进行党内投票，提名乔丹为党内议长候选人。

在正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程，而议员们需要在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，以再次避免政府“停摆”。

(责编：艾雯、贾文婷)

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