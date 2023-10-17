新华社北京10月17日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人毛宁17日表示，随着高质量共建“一带一路”不断推进，将更多惠及各国民众，为全球减贫事业注入新的强劲动力。

当日例行记者会上，有记者问：17日是国际消除贫困日，恰逢第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行。发言人能否介绍“一带一路”倡议在助力全球减贫方面有哪些贡献？

毛宁表示，消除贫困是联合国2030年可持续发展议程的首要目标。“一带一路”倡议提出10年来，始终把减贫作为重要方向，通过国际合作铺就“减贫之路”。

毛宁介绍，10年来，“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资，带动4000万人摆脱贫困。“一带一路”农业合作机制增强了共建国贫困人口获取粮食和应对粮食危机的能力。“一带一路”框架下的产业投资、基础设施项目创造了大量就业机会。联合国维也纳办事处总干事加达·瓦利接受采访时表示，共建“一带一路”倡议有助于加速实现无贫穷、零饥饿等联合国可持续发展目标。

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