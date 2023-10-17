新华社开普敦10月16日电 专访：“平方公里阵列”射电望远镜项目有力带动中南科技合作交流——访南非科学院院士马寅哲

新华社记者王雷 王晓梅

“‘平方公里阵列’射电望远镜项目（SKA）为中国和南非科技合作搭建了平台，在加强两国科技交流方面起到很强的带动作用。”南非科学院院士马寅哲16日接受新华社记者专访时说。

“平方公里阵列”射电望远镜是由全球多国合资建造和运行的世界最大规模综合孔径射电望远镜，因接收总面积约“1平方公里”而得名，台址分别位于南非及南部非洲8国、澳大利亚西部的无线电宁静区域。

马寅哲2011年在英国剑桥大学获得天文学博士学位，2022年当选为南非科学院院士。他现在是南非斯泰伦博斯大学教授、物理系天体物理分部主任。

据马寅哲介绍，SKA建成后将比目前最大的射电望远镜阵列灵敏度提高50倍，巡天速度提高一万倍，将帮助人类填补对于宇宙基本认知的空白，在引力波、极端环境中检测爱因斯坦相对论、宇宙演化历程、绘制河外星系图谱及寻找地外文明迹象等研究领域发挥重要作用。

马寅哲是SKA科学工作组成员和SKA先导项目MeerKAT射电望远镜大尺度巡天顾问委员。他说，作为SKA创始成员国之一，中国通过广泛的国际合作深度参与SKA的关键技术研发、核心设备研制和科学问题研究。

SKA是包括中国在内多国科学家参与的重点项目，也是中南重点科技合作项目。对此，马寅哲指出，中南两国在科学的不同领域各具特色，各有所长。

具体到射电天文观测方面，他说：“在观测技术手段上，中国具有500米口径球面射电望远镜‘中国天眼’（FAST）项目的设计及实验经验，而南非在SKA先导项目MeerKAT射电望远镜建设中体现出中小口径阵列式射电望远镜建设能力；在观测宇宙空间上，FAST与SKA分别观测北天与南天，两者的数据既有交叉，又可以覆盖很广的天区。”

“因此，双方能够实现优势互补，在设备技术合作以及对共同观测目标实验交叉验证等方面都有广阔的合作空间，而这种合作对于科学研究和人才培养也是一种很好的方式。”马寅哲说。

他说：“作为一个由全球多国合资建造和运行的项目，SKA本身对于全世界天文工作者的合作交流具有很大的推动作用。在SKA的合作以及中南两国的科技合作框架下，SKA项目为两国科技合作搭建了平台，在加强两国科技交流方面起到很强的带动作用。”

马寅哲告诉记者，SKA在中南两国科技合作中属于旗舰项目，他的团队与南非和中国的很多机构和高校都有合作。他说：“随着中南两国科技合作逐步深入，两国天文学家可以着眼于培养年轻的天文学人才，以老带新，科研成果会不断地涌现。”

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