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“一带一路”高峰论坛·高端访谈丨专访：共建“一带一路”，我们有更多事情可以做——访泰国总理赛塔

林昊 王媛媛 高博
2023年10月17日17:33 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷10月17日电 专访：共建“一带一路”，我们有更多事情可以做——访泰国总理赛塔

　　新华社记者林昊 王媛媛 高博

　　在赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，泰国总理赛塔日前在曼谷接受新华社记者专访时说，“一带一路”倡议促进共建国家互联互通，泰国期待加强与中国在基础设施、绿色能源等领域合作，进一步提升两国关系。

　　赛塔表示，十年来，“一带一路”倡议有效提升地区互联互通水平。“没有现代化的运输手段，货物无法流动。”赛塔说，泰国在发展基础设施领域有所落后，需要改善这一情况，希望通过共建“一带一路”合作迎头赶上。

　　赛塔当选总理后，曾前往泰国东北部廊开地区考察中老泰三国铁路连接情况，认为廊开经由中老泰铁路衔接获得的中转地位将极大推动当地发展。采访中，赛塔表示，泰国将加强国内铁路与中老铁路衔接，在推进泰中铁路建设的同时，升级改造现有铁路线，加强与泰国东部兰乍邦港的联通并升级机场等设施。

　　“在发展基础设施方面，有更多事情可以做、也应该做。”赛塔说。

　　赛塔认为，共建“一带一路”在促进绿色发展方面发挥重要作用。他强调，泰国希望提高本国绿色能源发展水平，吸引更加高水平的投资，泰国期待加强在绿色能源领域的共建“一带一路”合作。

　　赛塔提到，中国电动车行业蓬勃发展，不少中国电动车企业到泰国投资建厂，泰国正成为东南亚的电动车制造中心。赛塔说，泰中两国应加强电动车产业链合作，给泰国创造更多就业机会，同时也可以提高中国车企生产和交付能力。

　　近年来，越来越多中国企业到泰国投资兴业，赛塔希望泰中双方加强在技术领域的合作。“在泰国设厂，中国企业会带来最顶尖的工程师，这为我们学习中国先进经验创造机会。同时也希望我们的技术人员可以到中国接受培训。”

　　泰国政府日前宣布对中国游客实行为期约5个月的免签政策。“中国是泰国最大的游客来源国，为中国游客提供签证便利有助于中国游客来泰旅游。”赛塔同时认为，免签等政策也有利于促进泰中民间交往，为两国进一步深化合作打下坚实基础。

　　赛塔指出，泰中关系源远流长，中国是泰国最大的贸易伙伴，也是最主要的外国直接投资来源地之一。谈到即将展开的中国之行，赛塔表示，他将率领一个大型代表团访华，同中方就加强农业、贸易、投资等领域合作进行讨论，“我对此非常期待”。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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