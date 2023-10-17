新华社法国戛纳10月16日电（记者张百慧）2023年法国戛纳秋季电视节中国主宾国系列活动16日在法国南部海滨城市戛纳拉开帷幕。这是继2018年后，中国再次以主宾国身份亮相戛纳电视节，通过组织高峰论坛、作品推介会、中国联合展台等形式，助力国产视听精品“组团出海”。

此次中国主宾国系列活动由中国国务院新闻办公室、中国国家广播电视总局主办，围绕“精彩中国，故事无限”主题展开，旨在让世界通过视听作品看到无限可能的中国故事。活动开幕当天举行视听内容生产与国际传播高峰论坛，多家国内外行业代表和视听机构负责人围绕“科技赋能，数字生产”“国际合拍，文化互鉴”“精彩中国，故事无限”三个主题交流互动，探讨中国故事的国际化表达。

中国国家广播电视总局副局长杨小伟在现场致辞时表示，中国坚持以人民为中心的发展理念，坚持守正创新，积极推动广播电视网络视听高质量发展，取得显著成就。2022年，中国广电视听行业实际创收首次突破万亿元，其中网络视听占据半壁江山，短视频、电商直播等新业态快速发展，收入超过3000亿元。

中宣部对外推广局副局长李智慧在致辞中说，近年来，中国影视产业持续蓬勃发展，创作能力、制作技术以及国际化水准日益提升，精品力作频出，《流浪地球》《山海情》等题材丰富的影视作品在全球播映。中国联合展台为中外影视行业开展交流合作搭建了长效平台，受到业界广泛好评。

16日至17日，中国新作品推介会、中国动画国际交流合作推介会、戛纳·上海视听精品推介会等陆续举行。一批题材多元、模式新颖、技术创新的国产视听作品与海外观众见面。据悉，本次中国联合展台总面积达350平米，共有35家中国广电视听机构及200余名代表参加活动，集中推介200余部中国优秀视听作品。

戛纳电视节每年春季和秋季各举办一次，是全球规模和影响力最大的国际视听产品与数字内容交易市场之一。本届秋季电视节将持续至19日，吸引来自100多个国家和地区的近万名代表参加。

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