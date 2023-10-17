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王毅同埃及外长舒凯里通电话

2023年10月17日11:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电 10月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同埃及外长舒凯里通电话。

　　舒凯里说，当前巴以局势十分危急。埃及高度评价中方坚持原则、主持公道，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利、实现独立建国，高度赞赏中方为政治解决巴勒斯坦问题，维护中东和平稳定发挥重要作用。埃及愿同中方保持密切沟通，推动局势降温，避免冲突继续升级，防止危机进一步外溢。

　　舒凯里表示，埃中友谊深厚，双边关系强劲有力。预祝第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功，埃及将继续积极参与共建“一带一路”。

　　王毅重申，中方反对和谴责一切伤害平民、违反国际人道法的行为，将继续站在国际道义一边，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。当前形势下，联合国安理会应当为尽快停火止战发挥应有作用。中方赞赏埃方积极开展斡旋，努力协调缓解加沙地带人道局势，支持阿拉伯和伊斯兰国家形成共同立场，发出一致声音。中方愿同各方一道，推动重启“两国方案”谈判，争取形成更广泛国际共识。

　　王毅表示，埃及是“一带一路”重要合作伙伴，相信埃方将为高峰论坛成功举行和高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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