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中国驻美使馆举办“中国京剧”文化沙龙活动

2023年10月17日11:31 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月16日电（记者熊茂伶）中国驻美国大使馆15日在使馆公共外交中心举办“中国京剧”文化沙龙活动，美各界嘉宾近100人参加，近距离、沉浸式地感受京剧表演的艺术魅力。

该活动由当地机构华府“京剧之花”、使馆体验协会协办。中国驻美国大使馆公使井泉出席活动。

华府“京剧之花”工作人员向来宾现场展示了“贵妃”一角的化妆过程以及京剧中的各种服饰道具，并向观众介绍了京剧历史及文化内涵。沙龙上，“京剧之花”的演员们还通过《扈家庄》《空城计》《闹天宫》《贵妃醉酒》等曲目节选向观众展示了京剧中的旦、生、武生、青衣等角色及唱、念、做、打等基本功。京剧乐队用京胡、小锣等乐器向现场观众演奏了《小开门》。

在工作人员指导下，观众们上台亲身体验了京剧中的趟马、老生台步、手眼身、小锣、水袖表演等。

现场观众纳扎连科表示，京剧艺术非常吸引人，让她大开眼界，尤为印象深刻的是，中国传统艺术表达含蓄、委婉，给观众以更多想象空间。

活动协办方之一使馆体验协会首席执行官格雷戈里·布兰德告诉记者，这是协会20年来首次举办京剧相关活动，京剧非常独特、非常精彩。他相信这样的文化活动会对美国人了解中国人和中国文化产生积极影响，将有助于促进两国人文交流。

(责编：艾雯、常红)

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