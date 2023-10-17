新华社万象10月17日电 通讯：幸福路、友谊桥——中老“一带一路”项目惠老挝民生

新华社记者赵旭 马淮钊

“愿中老友谊万古长青，代代相传！”当受访者谈及对中老关系的期待，这是最常听到的一句祝福。话语朴实，回音悠远。

从中老铁路乘客和货物吞吐量持续增长，到产业扶贫推动老挝工业化进程，再到援建玛霍索综合医院提升当地医疗水平……共建“一带一路”倡议提出10年来，中老合作硕果累累。

作为中老共建“一带一路”标杆项目，中老铁路自2021年12月开通以来持续为两国人民带来便利，书写了共建“一带一路”佳话。

“中老铁路极大便利了我们的生活！”30岁的东占·佩马拉对记者说。他家在老挝北部琅南塔省，距离首都万象300多公里。中老铁路开通前，他前往万象需近一天时间，而现在坐火车最快三个多小时即可抵达。“这在之前是无法想象的。”

老中铁路有限公司副总经理阿农德在接受新华社记者采访时表示，截至今年9月中旬，中老铁路（老挝段）累计发送旅客319.76万人次、货物538.19万吨，服务过来自约50个国家的乘客。“我直观感受到，中老铁路开通给老挝人民带来了实实在在的利益。”

今年9月，中国驻老挝大使馆举办“我与中老铁路”为主题的短视频大赛，短短两周收到近百个参赛作品，其中一个作品说：“中老铁路的开通，让老挝人民感受到了时代发展的力量。”

亚钾国际老挝钾肥生产基地坐落在老挝南部甘蒙省。作为中老两国产能与投资合作重点项目，该基地借鉴中国经验，向老挝方面提出产业园与扶贫相结合的发展思路。

老挝人高峰曾在中国留学工作多年，2022年他回到家乡参与产业扶贫项目。高峰和同事希望帮助生产基地附近的村民种植蔬菜和多季农作物，但建设蔬菜示范地涉及土地规划，村民不易接受。不过，在他们为村民修桥、建学校后，当地的变化让产业扶贫项目逐渐赢得了村民的心。

“通过修建友谊桥，我看到村民的改变，我们去的时候他们发自内心地微笑，热情地打招呼。”高峰感慨地说。

依托产业扶贫项目，村民陶给奥的几个孩子都有了新工作，有的在实验室工作，有的在矿区工作，有的是现代农业园的技术员。“孩子们每月拿到的工资都不少，我在农忙之余还经营了一个小卖部，我为这种变化感到高兴。”陶给奥说。

在万象，中国援老挝玛霍索综合医院在湄公河畔拔地而起。崭新的大楼和现代化的设施设备，见证了两国在卫生健康领域的友好合作。“患者都称赞新大楼干净美观，就诊也更加便利。”该院医生乔坡西·赛雅森说。

作为中国援建老挝的标志性民生项目之一，玛霍索综合医院项目一期工程2021年11月顺利完工并移交老方使用。项目技术组组长王志刚说，预计二期工程今年年底完成。

老挝北部琅勃拉邦省香恩县博喔村，一间间红顶白墙的房屋整齐排列着，这是老中铁路有限公司为受铁路建设影响的居民新建的安居村。记者看到，依山而建的新村道路整齐，路旁安装着太阳能路灯。

“村子好了，年轻人开始回流，村里学校教室慢慢会坐满的！”博喔村村长宋蓬·颂彭帕对记者说。

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