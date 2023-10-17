第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。作为共建“一带一路”旗舰项目和标志性品牌，中欧班列在亚欧大陆搭建起经贸合作的新平台，不断描绘着合作共赢的发展图景。

这是中外合作的新基地，更是贸易联通的新起点。在连云港，经过多年运作，中哈连云港物流合作基地日渐成为内陆国家哈萨克斯坦联通太平洋的出海口。有数据显示，同样运一批货物从中国到欧洲，中欧班列运输费用约是航空运输的1/5，运输时间约是海运的1/4，且具有稳定性高的特点，这样的运输效率备受各国企业青睐。如今，往来中哈物流基地的班列，让两地间的贸易流通效能得到充分释放。这是中哈两国互联互通的新起点，同时也铺就了中国与亚欧国家交流协作的友谊之路。

这是欧亚大陆的桥头堡，更是经济腾飞的新速度。中欧班列车次和线路不断增加，真实反映出各国在发展经济、保障民生方面的愿景。从经济发展上看，通过中欧班列所带动的铁海联运、公铁转运、直达货运等运输模式建设与探索，无疑丰富了各国运输方式转型交流发展，推动了班列起点城市、终点城市间的全方位沟通与合作，为地区经济发展创造出了更多有活力的全新增长点，成为各个国家经济合作的“新引擎”，为全球经济持续回稳注入了更多“新鲜血液”。

这是世界目光的聚焦点，更是人民期盼的新希望。作为一条双向奔赴的纽带，中欧班列所构建的陆海联运大通道，在沿线国家的共同努力下，交出了亮眼的成绩单。截至目前，中欧班列已累计开行7.7万列，运送货物731万标箱，货值超3400亿美元，通达欧洲25个国家的217个城市。每年有5万多种商品通过“钢铁驼队”由中国抵达欧洲，来自欧洲的机电产品、医疗器械、机械设备等商品也源源不断奔向中国。在中欧班列的推动下，区域合作硕果累累，这也一定会给各国人民带去美好未来的新希望。

一趟趟横跨欧亚大陆的中欧班列，在嘹亮的汽笛声中奏响互利共赢、携手同行的发展乐章。我们相信，未来伴随着更多联运模式开发落地，中欧班列必将继续谱写中国与世界友谊发展的崭新篇章。（孙思可）

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