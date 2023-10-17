新华社上海10月16日电（记者吴宇、杨恺）“过去我们认为很遥远的国家，其实离我们很近；过去我们认为没什么关系的国家，其实与我们关系重大。这个国家，就是中国。”

正在上海访问的阿根廷总统费尔南德斯16日谈及阿中关系时作如上表述。在他看来，新冠疫情发生以来，中国给予阿根廷抗疫物资和疫苗帮助，“患难见真情”；阿根廷遭遇百年大旱以及金融困难，中国伸出援助之手；中国企业赴阿投资持续增长，且没有任何附加条件，已成为阿根廷矿业开发和基础设施建设领域最大外资来源国。

“阿根廷对中国看法的两大变化，正是基于以上事例。现在，阿中在许多领域看法一致，两国可以开展更多合作，关系可以更加紧密。正是基于这一信念，我们加入了中国提出的‘一带一路’倡议。”费尔南德斯说。

在参访一家赴阿投资的中国企业时，费尔南德斯表示，阿根廷锂、铜资源丰富，是新能源产业发展的“富矿”，目前中国企业已开始在阿从事锂资源开发。“我想提醒的是，在安第斯山脉一侧的智利，已成为全球最重要的铜产地之一，而在安第斯山脉另一侧的阿根廷，铜资源却几乎没有开发，中国企业一定可以就此做些什么。”

这次费尔南德斯从阿根廷乘专机飞上海，全程花费30个小时。他深有感触地表示，普通旅客的旅行耗时肯定更长，阿中双方应该想办法缩短航程耗时、增加航线频次，进一步便利两国人员往来。

“如今，中国已成为阿根廷人最向往的旅游目的地之一，中餐在阿根廷也受到欢迎。上海的标志性景观照片，可以经常在阿根廷看到。我认为，以人文旅游为代表，阿中双方在一切领域都有合作空间。”费尔南德斯说。

阿根廷总统一行是于14日抵沪访问的。17日，费尔南德斯将离沪赴北京，参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

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