人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

费尔南德斯：“中国其实离阿根廷很近”

2023年10月17日08:45 | 来源：新华网
小字号

新华社上海10月16日电（记者吴宇、杨恺）“过去我们认为很遥远的国家，其实离我们很近；过去我们认为没什么关系的国家，其实与我们关系重大。这个国家，就是中国。”

正在上海访问的阿根廷总统费尔南德斯16日谈及阿中关系时作如上表述。在他看来，新冠疫情发生以来，中国给予阿根廷抗疫物资和疫苗帮助，“患难见真情”；阿根廷遭遇百年大旱以及金融困难，中国伸出援助之手；中国企业赴阿投资持续增长，且没有任何附加条件，已成为阿根廷矿业开发和基础设施建设领域最大外资来源国。

“阿根廷对中国看法的两大变化，正是基于以上事例。现在，阿中在许多领域看法一致，两国可以开展更多合作，关系可以更加紧密。正是基于这一信念，我们加入了中国提出的‘一带一路’倡议。”费尔南德斯说。

在参访一家赴阿投资的中国企业时，费尔南德斯表示，阿根廷锂、铜资源丰富，是新能源产业发展的“富矿”，目前中国企业已开始在阿从事锂资源开发。“我想提醒的是，在安第斯山脉一侧的智利，已成为全球最重要的铜产地之一，而在安第斯山脉另一侧的阿根廷，铜资源却几乎没有开发，中国企业一定可以就此做些什么。”

这次费尔南德斯从阿根廷乘专机飞上海，全程花费30个小时。他深有感触地表示，普通旅客的旅行耗时肯定更长，阿中双方应该想办法缩短航程耗时、增加航线频次，进一步便利两国人员往来。

“如今，中国已成为阿根廷人最向往的旅游目的地之一，中餐在阿根廷也受到欢迎。上海的标志性景观照片，可以经常在阿根廷看到。我认为，以人文旅游为代表，阿中双方在一切领域都有合作空间。”费尔南德斯说。

阿根廷总统一行是于14日抵沪访问的。17日，费尔南德斯将离沪赴北京，参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部