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中方呼吁国际社会向利比亚提供更多支持

2023年10月17日08:31 | 来源：新华网
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新华社联合国10月16日电 中国常驻联合国副代表戴兵16日在安理会利比亚问题公开会上发言，呼吁国际社会向利比亚提供更多支持。

戴兵说，近一段时间，利比亚各方为推动政治对话、维护安全稳定、抗击洪水灾害作出大量努力，但依然面临前所未有的挑战。国际社会和安理会要提供更多支持，帮助利比亚渡过难关。

戴兵表示，利比亚各方围绕制定选举路线图开展对话，国民代表大会宣布批准选举法。中方希望各方巩固对话成果，消弭矛盾分歧，推动政治进程取得进展，为选举创造良好条件。只有“利人主导、利人所有”政治方案，才真正有利于利比亚长期稳定。国际社会要尊重利比亚主权和主导权，避免外部强加解决方案。

戴兵说，利比亚洪水灾害造成大量人员伤亡和严重的基础设施损毁。中方呼吁国际社会加大人道援助，帮助利比亚人民战胜灾害，重建家园。这次洪灾既是天灾，也是人祸。北约军事干预造成利比亚十年动荡，国家机构撕裂，基础设施大量被毁至今未能修复，对这次洪灾造成巨大损失和伤亡有着不可推卸的责任。在利比亚亟需人道救援时，利比亚海外资产依然被冻结。中方希望安理会高度重视此问题，采取切实措施。

戴兵表示，中方希望联合国利比亚支助特派团支持利对话协商，照顾各方合理关切，发挥建设性作用。近期，利比亚的黎波里等地武装冲突有所抬头。中方敦促各方采取举措，避免类似事件再度发生。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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