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班列线路增加至69条

中欧班列“中通道”出入境超2500列

2023年10月17日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报呼和浩特电  （记者张枨）10月10日11时10分，伴随着一声汽笛长鸣，1291次中欧班列满载着55个40英尺集装箱的货物从中欧班列“中通道”——内蒙古二连浩特口岸顺利发车，开启了驶向欧洲的万里行程。该趟班列的顺利通行，标志着今年二连浩特铁路口岸出入境中欧班列突破2500列。今年以来，截至10月10日，二连浩特铁路口岸共出入境中欧班列2508列，同比增长33.0%。

　　二连浩特口岸位于中国正北方，是中蒙最大陆路口岸，也是“一带一路”建设和“中蒙俄经济走廊”上的重要节点城市、中欧班列中线通道的唯一出入境口岸，以及国内货物出口蒙古国、俄罗斯及欧洲的重要通道。自2013年开行首列经二连浩特铁路出入境中欧班列以来，经该口岸出入境班列线路由最初的2条增加至69条，累计开行数量也已突破1.3万列，出口货物由早期的服装、鞋帽等低附加值产品，发展为如今的新能源汽车、机械设备、家用电器等高附加值产品，为国内外贸易循环畅通注入新动力。“钢铁驼队”一路向北驰骋草原丝路，源源不断地向世界传递着合作共赢、互惠互利的信号，为维护产业链供应链稳定畅通、高质量共建“一带一路”贡献力量。

　　10年来，二连浩特铁路口岸发挥自身在国际联运、货物跨境运输中的节点作用，系统谋划提升中欧班列过境能力方案、协调增加班列开行计划、持续加大基础设施投入。重点优化中欧班列运输组织，坚持优先组织、优先办理、优先交接的原则，开辟“绿色通道”；深化与海关、边检部门以及蒙方铁路的互联互通机制，多措并举助推中欧班列跑出“加速度”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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