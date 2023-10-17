宋赛·西潘敦

我到过老中铁路在老挝境内的所有车站。担任副总理期间，我负责国家经济事务，包括老中铁路的建设。自2021年12月3日老中铁路正式运营、2023年4月13日开通国际旅客列车以来，我多次乘坐老中铁路动车，非常舒适、快捷，高速运行时也没有任何颠簸。

老中铁路如期竣工得益于两国领导人的重视和相互支持，共同克服诸多挑战和困难。得益于中方的积极支持，老挝拥有了一条现代化铁路，可以同时运输跨境旅客和货物。自2021年12月至2023年8月，老中铁路老挝段累计发送旅客316万人、平均每天5276人，货物519万吨、平均每天8165吨，货物品名从100余种拓展到2000余种。老中铁路极大便利民众出行，促进商品生产出口，吸引大量游客，取得经济社会效益双丰收，为促进互联互通、提升区域经贸往来和推动沿线经济繁荣发挥了巨大的作用。

老中铁路建设的成功是老挝各族人民的骄傲和梦想的实现。老中铁路是“一带一路”标志性项目，已成为落实“一带一路”倡议的标志和典范。老挝与周边国家联系起来，为贸易和发展、旅游和货物运输创造良好的环境，并为老挝人民创造就业和出行作出巨大贡献。老中铁路是老挝与中国之间的重要纽带，未来希望与东南亚多个国家的铁路相连。

每次到中国访问和工作，都能看到中国迅速发展壮大。中国人民的生活水平逐步提高，特别是上世纪90年代后期以来，经济社会快速发展并走向现代化，特别是在高速公路、高速铁路、高楼大厦等基础设施方面，以及其中使用的先进和现代技术，这些都为经济社会发展现代化、人民生活水平日益改善作出了重大贡献，中国在国际舞台上的作用越来越突出。

给我印象尤其深刻、世界各国应该向中国学习的一个很好的经验是：找到快速、顺利、有效解决问题的措施。中国近年用正确的政策有针对性地解决人民群众的贫困问题，使近亿农村贫困人口全部脱贫，也是包括老挝在内的世界发展中国家希望学习的宝贵经验。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。从起初的几十个国家发展到目前的150多个国家、30多个国际组织参与，显示出“一带一路”倡议日益受到国际社会的支持和欢迎。共建“一带一路”倡议没有给发展中国家带来“债务陷阱”，共建“一带一路”倡议促进了参与国家的经济和社会发展。所谓的“债务陷阱”说法，毫无根据。

今年10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。老挝从一开始就积极支持和参与共建“一带一路”，此前的两届“一带一路”国际合作高峰论坛，老挝国家主席率高级别代表团出席。此次，老挝继续派高级别代表团出席第三届高峰论坛。

老挝相信高峰论坛取得的成果将有力促进和加强老中双边合作以及在各平台的多边合作，助力双方共同克服各种困难和挑战，迈向可持续发展未来。

（作者为老挝政府总理，本报记者孙广勇采访整理）

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