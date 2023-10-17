◆与共建国家贸易投资规模稳步扩大

2013—2022年，中国与共建国家进出口总额累计19.1万亿美元，年均增长6.4%；

与共建国家双向投资累计超过3800亿美元，其中中国对外直接投资超过2400亿美元；

中国在共建国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别达到2万亿美元、1.3万亿美元。

◆促进全球贸易发展

世界银行《“一带一路”经济学：交通走廊的机遇与风险》研究报告显示：

共建“一带一路”倡议提出之前，六大经济走廊的贸易低于其潜力的30%，外国直接投资低于其潜力的70%；

共建“一带一路”实施以来，仅通过基础设施建设，就可使全球贸易成本降低1.8%，使中国—中亚—西亚经济走廊上的贸易成本降低10%，为全球贸易便利化和经济增长作出重要贡献；

共建“一带一路”将使参与国贸易增长2.8%—9.7%、全球贸易增长1.7%—6.2%、全球收入增加0.7%—2.9%。

◆为共建国家带来实实在在的好处

10年来，中国企业先后在共建国家实施了300多个“爱心助困”“康复助医”“幸福家园”项目，援建非洲疾病预防控制中心总部、巴基斯坦瓜达尔博爱医疗急救中心，帮助喀麦隆、埃塞俄比亚、吉布提等国解决民众饮水难问题，等等。

麦肯锡公司的研究报告显示，中国企业在非洲雇员本地化率达89%，有效带动了本地人口就业。

资料来源：《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书

(责编：贾文婷、刘洁妍)