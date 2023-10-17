新华社罗马10月16日电（记者贺飞）联合国粮食及农业组织（粮农组织）16日在意大利首都罗马举行2023年世界粮食日全球活动揭幕仪式和第三届世界粮食论坛开幕式，聚焦加强水资源可持续管理、推动农业粮食体系转型、加快落实气候行动，共建“零饥饿”世界。

2023年世界粮食日主题为“水是生命之源，水是粮食之本，不让任何人掉队”，关注困扰24亿人的缺水难题，以及污染、生态系统退化和气候变化对依赖水产食品体系的6亿民众造成的影响。

联合国粮农组织总干事屈冬玉在16日上午举行的世界粮食日全球活动揭幕讲话中说，今年世界粮食日的主题阐明了水与粮食之间的重要联系，意在强调粮食生产的命脉在水利。水资源安全得不到保障，粮食安全就无从谈起。

屈冬玉指出，人口迅速增长，城镇化、工业化快速推进，经济发展和气候危机等因素对全球水资源基础造成巨大压力，同时日益频繁的洪水和干旱等自然灾害正进一步冲击全球农业粮食体系。他呼吁各界加快行动以实现联合国可持续发展目标。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中说，2023年世界粮食日正值全球粮食危机，世界在消除饥饿和营养不良方面正在倒退。可持续管理水资源，促进农业和粮食生产，对消除饥饿、实现可持续发展目标至关重要。他呼吁各国政府、私营部门、民间社会和学术界携手努力消除饥饿，解决全球粮食危机。

意大利总统马塔雷拉、爱尔兰总统希金斯、世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩等出席世界粮食日全球活动揭幕仪式。

16日下午，为期5天的第三届世界粮食论坛在粮农组织罗马总部开幕。本届论坛主题为“农业粮食体系转型推动气候行动”，以线上线下相结合的方式举办，主要活动包括全球青年论坛、粮农组织科学与创新论坛、粮农组织“手拉手”投资论坛。

据粮农组织介绍，本届世界粮食论坛将吸引近1万人参与，其间将举办丰富的教育文化活动、展览和边会等。

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