“复兴号”动车组从中老铁路友谊隧道穿行而出。

叶传增 徐章位摄影报道

由中企承建的“一带一路”项目克罗地亚佩列沙茨大桥。

新华社记者 李学军摄

马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场，技术人员讨论生产情况。

新华社记者 朱 炜摄

金秋送爽，喜迎宾客。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行在即，来自140多个国家、30多个国际组织的代表汇聚一堂，共襄盛举、共话未来。接受本报记者采访的国际人士热切期待高峰论坛举行，并高度评价共建“一带一路”为共建国家经济发展和民生福祉带来的切实好处。希望以本届高峰论坛为契机，各方一道总结经验、擘画蓝图，推动共建“一带一路”高质量发展，携手铺就共同发展的康庄大道。

“提升发展中国家在全球治理中的话语权”

10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，不仅给相关国家带来实实在在的利益，也为推进经济全球化健康发展、破解全球发展难题和完善全球治理体系作出积极贡献。

巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长扎法尔·马赫默德表示，本届高峰论坛是纪念共建“一带一路”倡议提出10周年的重要活动，是一次回顾成长、展望未来的盛会。他说，通过共建“一带一路”合作，中国帮助共建国家建设基础设施项目，助力互联互通，为许多缺乏资金、技术的发展中国家带来了发展机遇，增添了发展动力。

“这一伟大倡议的重要理念是实现所有人的共同利益。”瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布劳尔长期关注共建“一带一路”倡议带给世界的发展变化，这次他将在北京与众多研究“一带一路”的专家学者进行广泛交流。他表示，10年来，在共建“一带一路”合作框架下，很多发展中国家的铁路、公路、清洁能源、医疗卫生等基础设施得到快速发展，增强了自主发展的内生动力。“对这些国家来说，提升基础设施水平是消除极端贫困、实现现代化的必由之路。共建‘一带一路’合作坚持开放包容，将吸引越来越多国家加入，提升发展中国家在全球治理中的话语权，为改善全球治理体系作出积极贡献。”布劳尔说。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略认为，中国积极推动高质量共建“一带一路”，为促进全球共同发展发挥了关键作用，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，赢得了国际社会尤其是全球南方国家的普遍赞誉和支持。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，10年实践证明，共建“一带一路”成为很多共建国家扩大双多边合作的平台。“通过这一倡议，中国将以基础设施建设推动经济社会发展等发展经验广泛分享给其他国家。”常启德认为，加强互联互通是人类协同发展、携手并进的必要条件，共建“一带一路”倡议将不断发挥作用，持续促进全球发展繁荣。

“帮助共建国家进一步融入经济全球化进程”

10年来，共建“一带一路”合作硕果累累，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”，为共建国发展注入强劲动力，真正成为造福中国同共建国家的“发展带”、惠及人民的“幸福路”。

“共建‘一带一路’促进了柬埔寨交通、电力等基础设施互联互通，扩大了贸易投资合作，提升了吸引外资能力，为柬埔寨经济发展注入强劲动力。”柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达举例说，中国企业承建的柬首条高速公路——金港高速目前运营良好，提高了物流效率、带动了旅游业发展；西哈努克港经济特区吸引不少企业入驻，带来大量投资，对柬国家经济贡献率不断提升。“加强共建‘一带一路’合作，有利于柬国内经济建设，并推动柬埔寨与周边国家互联互通，进一步促进东南亚地区一体化发展。”宋金达说。

由中方提供融资，采用中国技术和装备实施的埃及“斋月十日城”市郊铁路项目，让埃及拥有了第一条电气化铁路；“非洲第一高楼”拔地而起，成为埃及新行政首都中央商务区标志塔……“这些民生项目，让埃及民众享受到生产生活的改善，心中充满感动。”埃及《金字塔报》总编辑阿拉·萨比特对共建“一带一路”带给埃及的发展成果赞叹不已，“我们报纸经常报道埃中共建‘一带一路’合作项目，广受读者好评”。他认为，“一带一路”创造性地开辟了中国与世界携手共建、合作同赢的发展新路径、新范式。

乌兹别克斯坦是共建“一带一路”倡议的积极参与者和坚定支持者。随着中吉乌公路和中哈乌铁路运力不断释放，乌兹别克斯坦与地区国家互联互通水平提升，推动乌经济社会发展。乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫说：“共建‘一带一路’项目覆盖领域广泛，帮助共建国家进一步融入经济全球化进程，携手推动构建人类命运共同体。”

“近年来，阿中双边贸易不断扩大，中国已成为阿联酋第一大贸易伙伴。双方深化务实合作，并探讨开展第三方市场合作，鼓励更多国家和企业深入参与，形成发展合力，必将带来更多发展机遇。”阿联酋工商联合会主席兼阿布扎比工商会主席阿卜杜拉·穆罕默德·马兹鲁伊说，在共建“一带一路”框架下，亚洲、欧洲、非洲等地区更多地连接起来，共建国家间互联互通水平显著提升，拉动了就业与投资、繁荣了文化与技术交流，为广大发展中国家摆脱贫困创造了有利条件。

作为一家跨国企业，通过参与共建“一带一路”，印尼金光集团APP获得不少市场机遇。“共建‘一带一路’倡议提出10年来成果丰硕，助力资源禀赋不同的国家地区、市场和企业等互补发展，形成良好合作。”印尼金光集团APP（中国）副总裁翟京丽介绍，该集团从共建国家引进纸浆等原材料，生产的纸产品出口到全球160多个国家，并逐步将在中国国内取得的创新科研成果推广到共建“一带一路”项目中。此外，金光集团APP在2018年就发行了中国首单“‘一带一路’资产证券化项目”，并首次以双币种计价与发行，助力共建国家金融合作。

“推动实现更高水准的合作和更具韧性的发展”

10年来，共建国家发挥各自优势，不断拓展合作领域、创新合作模式，推动健康、绿色、创新、数字丝绸之路建设取得积极进展，国际合作空间更加广阔。本届高峰论坛将举办3场高级别论坛，围绕互联互通、绿色发展、数字经济主题进行深入交流，并结合贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作等议题平行举办6场专题论坛。论坛期间，还将举行“一带一路”企业家大会。各方期待就新领域、新模式、新合作等深入探讨，形成更多共识，推动共建“一带一路”国际合作行稳致远。

“中国举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，让来自世界各地的代表齐聚一堂，交流分享对促进共同发展的真知灼见，对世界发展很有意义。”国际农业发展基金总裁阿尔瓦罗·拉里奥说，当前，一些国家通货膨胀严重、基础设施投资不足，应对这些挑战，需要各方团结合作。本届高峰论坛有助于大家分享经验、加强合作，并努力朝着同一个方向前进。

泰国数字经济和社会部部长巴瑟说，泰国正在积极推进数字经济、人工智能、新能源等领域新技术的普及应用，中国科技企业在这些领域有优势，期待更多中国企业乘着共建“一带一路”倡议的东风进入泰国市场，助力泰国发展，促进泰中互利共赢。

宜家（中国）投资有限公司副总裁阮林娟将参加企业家大会。她认为，共建“一带一路”对中国扩大开放、深化互利合作、推进高质量发展等产生了积极效应，包括宜家在内的很多跨国企业也从中受益。她期待依托于中国搭建的合作开放平台，抓住高质量发展机遇，持续提升企业运营效能，宜家也进一步坚定在中国市场长期发展的信心。

肯扎耶夫建议，当前国际社会需要就可持续发展、绿色转型、数字化和进一步推动基础设施建设等加强协作，寻找应对共同挑战之策。本届高峰论坛将成为高质量共建“一带一路”新起点，为下一阶段合作明确重点、指明方向，相信这10年积累的成功经验将给共建国家带来启发和思考，更好地实现互利共赢。

萨比特期待本届高峰论坛顺利举行并取得圆满成功。“本届高峰论坛将总结过往经验，为未来提供借鉴，推动实现更高水准的合作和更具韧性的发展。我期待各方嘉宾碰撞观点，凝聚智慧，形成更多共识，推动共建‘一带一路’合作进一步走深走实，走进更多的国家和地区，结出更加丰硕的果实。”萨比特说。

（本报北京、伊斯兰堡、柏林、里约热内卢、开罗、阿斯塔纳、迪拜10月16日电 记者李琰、李欣怡、赵益普、程是颉、刘仲华、陈一鸣、黄培昭、李强、张志文）

《 人民日报 》（ 2023年10月17日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)