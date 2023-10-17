在由中企参与修建的匈塞铁路塞尔维亚段上，火车准备从诺维萨德火车站驶往贝尔格莱德。

本报记者 谢亚宏摄

中国第一汽车集团有限公司南非库哈工厂生产线上，当地员工在组装车辆。

本报记者 邹 松摄

中企承建的泰国新岗发电厂天然气管道项目今年9月正式通气。图为该天然气管道项目计量调压站。

本报记者 孙广勇摄

在中埃·泰达苏伊士经贸合作区内，当地工人在操作设备。

本报记者 张志文摄

埃及首都开罗以东的新行政首都中央商务区在紧锣密鼓地建设中。

本报记者 黄培昭摄

10年来，共建“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实，成为构建人类命运共同体的生动实践。从亚欧大陆到非洲，从大洋洲到拉丁美洲，一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”在共建国家建成，促进了国家间互联互通、交流合作，为全球化发展进程掀开新的一页。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行之际，外国政要等接受本报记者专访，积极评价共建“一带一路”10年成果，认为这一伟大倡议聚焦发展问题，激活共建国家发展动能，增进了共建国家民生福祉。

——编 者

“让‘铁杆友谊’意涵更加丰富”

本报记者 刘仲华 颜 欢

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行之际，塞尔维亚国民议会议长弗拉迪米尔·奥尔利奇在塞尔维亚国会大厦接受本报记者专访表示，在共建“一带一路”推动下，塞中两国合作成果丰硕，这一倡议为共建国家的经济社会发展增添了新的活力。

奥尔利奇说，共建“一带一路”10年来取得重大成就，产生巨大国际影响力。“得益于这一倡议，塞尔维亚和中国在基础设施、矿业、能源等重要领域开展了一系列务实合作，极大促进了塞尔维亚经济社会发展。”

众多经验丰富的中国企业正在参与塞尔维亚基础设施建设项目。连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的匈塞铁路是共建“一带一路”重点合作项目，也是中国—中东欧国家合作的旗舰项目，全面建成后将成为中东欧地区互联互通的重要纽带。“塞尔维亚人民受益于塞中合作，为塞中合作感到自豪。”奥尔利奇表示，在共建“一带一路”框架下，塞中合作持续推进，为塞尔维亚的发展提供重要动力，提升了人民生活水平。除了基础设施建设等领域，两国还在数字化转型、技术转让、新能源开发和环保等方面挖掘合作潜力。“共建‘一带一路’进一步拉近了塞中两国人民的感情，让‘铁杆友谊’意涵更加丰富。”

奥尔利奇表示，塞中全面战略伙伴关系保持蓬勃发展势头，双方高水平互信成为两国关系发展的重要财富，塞尔维亚人民对此深有感触。2017年，时任塞尔维亚国民议会副议长的奥尔利奇曾随塞尔维亚前进党代表团赴华开展党际交流。“代表团的成员都惊叹于中国的现代化发展成就。”奥尔利奇说，代表团体验了中国便利的交通、发达的基础设施和酷炫的科技应用，大家在真心祝贺中国发展成就的同时，也对两国合作前景信心倍增。“没有一个强有力的政党领导，中国不可能取得今天的成就。”奥尔利奇表示，塞尔维亚期待将与中国的合作提升到更高水平。

奥尔利奇说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛是一次全球性的盛会。“塞尔维亚总统武契奇将出席高峰论坛，表明我们对共建‘一带一路’以及塞中关系的高度重视。”奥尔利奇说，“中国的发展让全世界受益。我们希望与中国加强合作，借鉴中国经验，建设更加美好的未来。”

“获得实实在在的发展机遇”

本报记者 赵益普

“泰国的发展战略与共建‘一带一路’倡议相契合，以泰中铁路、林查班港口等为代表的共建‘一带一路’项目正顺利推进，促进了泰中在基础设施、5G网络、农产品贸易等各领域合作，赋予‘泰中一家亲’新的内涵。”泰国副总理兼商业部长普坦日前接受本报记者专访时表示。

普坦表示，泰国政府积极践行“生物—循环—绿色”经济模式，以实现更加全面、协调、平衡、包容、可持续的增长。“泰方赞赏中国为实现可持续发展作出的努力，共建‘一带一路’倡议符合泰国的发展需求。泰国欢迎并支持共建‘一带一路’更好造福两国人民。”

近年来，中泰两国高质量共建“一带一路”成果丰硕。据普坦介绍，泰中铁路项目进展顺利，一期工程曼谷到呵叻段计划2026年竣工通车，二期工程呵叻至廊开段有望于2029年建成投入使用。“泰中铁路通车后，两国的货物运输、人员往来将更加便捷。”普坦说，林查班港口是泰国政府重点发展的港口，中国企业参与林查班港三期项目，将帮助泰国成为联结东南亚和世界各地的海上运输枢纽之一。

“泰国从共建‘一带一路’倡议中获得实实在在的发展机遇，我们期待与中国持续推进共建‘一带一路’，尤其是加强5G等新技术在泰国的推广应用，以加速经济和产业数字化、智能化。”普坦希望两国为泰中企业尤其是中小企业合作搭建平台，以教育培训、技术人才交流等形式促进两国人员往来、深化经贸联系，推动高质量共建“一带一路”行稳致远。

普坦告诉记者，共建“一带一路”巩固并深化了泰中各领域友好合作。“泰国与中国是亲密友好邻邦，双方在各层面都保持着密切联系。共建‘一带一路’进一步拉近了我们的距离。”普坦说，过去5年，泰国电子商务经济规模扩大了10倍以上，并有继续扩大的潜力，这得益于泰国对中国电商发展经验的学习以及中国企业对泰国的投资。“目前泰国‘东部经济走廊’建设正如火如荼地开展，我们期待更多中国企业来泰国投资，让共建‘一带一路’结出更多硕果。”

旅游业是泰国支柱产业之一，中国一直是泰国旅游业重要客源地。泰国政府宣布从今年9月25日开始，面向中国游客实施阶段性免签政策，为期5个月。普坦表示，泰中跨境旅行日益便利，泰国重视泰中人文交流和人员往来，欢迎更多中国游客赴泰旅游，欣赏泰国美丽风光，增进两国民众相知相交，为共建“一带一路”夯实民意基础。

“取得互利共赢的丰硕成果”

本报记者 黄培昭

走进埃及前总理伊萨姆·沙拉夫的办公室，映入眼帘的是橱柜里摆满了各类纪念品和物件，有中国书画、京剧脸谱、折扇，还有赴中国考察参观时的照片，以及与中国相关的各种证书、荣誉勋章等。

“在古代，陆上和海上丝绸之路为东西方之间架起了文明互鉴的桥梁，为人类文明进步和发展繁荣作出巨大贡献。今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年，阿拉伯国家同中国合作取得互利共赢的丰硕成果。双方建立了多项畅通的合作机制，在各领域实施了众多合作项目。共建‘一带一路’带动中东北非地区国家的经济增长和民生改善，当地有了新的铁路、电站、医院以及其他基础设施。”沙拉夫说，共建“一带一路”坚持共商共建共享原则，推动共建国家实现共同发展，为世界经济增长开辟了新空间，为完善全球经济治理拓展了新路径。

在沙拉夫看来，共建“一带一路”强调各方共同谋划、共同行动，促进共同发展、共同获益，因而能够不断加强伙伴关系。“当今世界形势风云变幻，正在经历百年未有之大变局，人类发展正处在十字路口，急需新的全球治理模式。”沙拉夫表示，共建“一带一路”顺应时代潮流，符合各国人民的共同利益和期盼，为加强全球治理贡献了中国理念、中国方案。“共建‘一带一路’得到包括阿拉伯国家在内的世界众多国家的广泛认可和普遍欢迎。”

沙拉夫表示，埃中两国共建“一带一路”合作潜力巨大。中国企业积极参与建设中埃·泰达苏伊士经贸合作区、“斋月十日城”市郊铁路和新行政首都中央商务区等埃及重大项目，带动了埃及经济社会发展。“埃及将积极推动‘2030愿景’与共建‘一带一路’倡议深入对接，欢迎中方继续参与埃及重要基础设施项目建设，共同推动埃中合作走深走实。”沙拉夫说。

“让发展成果更好惠及民生”

本报记者 黄发红 龚 鸣

“共建‘一带一路’是一项伟大的倡议、合作共赢的倡议。”南非驻华大使谢胜文近日在接受本报记者专访时表示，共建“一带一路”给非洲人民带来了实实在在的利益，期待第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，推动更多共建“一带一路”项目落地，促进共建国家更紧密合作。

谢胜文说，南非是第一个同中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的非洲国家。“这一倡议对非洲国家具有很强吸引力。它促进了商品和资金的流通，带动了技术和人员的交流往来，让非洲国家获得发展的动力，让发展成果更好惠及民生。”

今年8月，中南两国元首共同见证签署共建“一带一路”、新能源电力、农产品、经济特区和工业园区、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。“伴随着‘一带一路’建设推进，众多中国企业来到南非，修建港口、铁路、公路、大桥等，促进了南非各地区以及南非与其他国家的互联互通。”谢胜文表示，共建“一带一路”合作还带动了南非能源转型。中国企业带来了风电、太阳能等合作项目，极大助推南非可再生能源产业发展，对依赖燃煤电力的南非实现能源转型具有重要意义。南中企业还在电池技术、储能技术、氢能源技术等清洁能源领域开展了广泛合作。从数字基础设施、数据中心到电子商务等，南非数字和通信领域都有中国技术和中国公司的参与。南中人文交流亮点纷呈，增进了两国人民友谊。

日前，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。“这三大举措非常契合非洲实现现代化的迫切需求。”谢胜文表示，实现非洲工业化、农业现代化等，中国是可靠的合作伙伴。非中农业合作将为非洲培养大量农业专家，也将加速非洲国家农产品进入中国等全球消费市场。非洲大量年轻人获得良好培训，学习数字化等技能，将为非洲发展带来重要动力。

谢胜文说，非洲人民高度赞同中方提出的构建人类命运共同体理念，非洲文化中有同样的期许和愿望。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议与非洲国家的政策理念相契合，对非洲的发展与稳定非常重要。“期待共建‘一带一路’合作结出更多硕果，促进全球共同发展繁荣。”

《 人民日报 》（ 2023年10月17日 06 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)