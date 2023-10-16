新华社北京10月16日电（记者王希、李春宇）自然资源部国际合作司副司长王安涛16日说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛海洋合作专题论坛将于18日下午在北京举行，这是在高峰论坛框架下首次举办以海洋合作为主题的专题论坛，充分体现了中国对于高质量推进“一带一路”海洋合作的高度重视。

他是在16日举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心首场吹风会上介绍上述情况的。

王安涛表示，此次海洋合作专题论坛以“共促蓝色合作 共奏丝路海韵”为主题，旨在与共建“一带一路”国家深入交流在发展可持续蓝色经济，保护海洋生态系统，促进海洋科技创新等领域的成功实践、发展机遇，探讨务实合作途径。

此次专题论坛将分为开幕式、专题交流和成果发布三个环节。有关国家和地区的政府部门、科研机构、企业、智库和国际组织的代表，将围绕蓝色经济、保护海洋生态系统、海洋科技创新等三个专题进行交流。论坛最后还将发布合作项目成果清单和“一带一路”蓝色合作倡议。

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