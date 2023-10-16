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“一带一路”高峰论坛丨专访：共建“一带一路”是“影响现代人类历史的倡议”——访埃及埃中商会秘书长赫尔米

2023年10月16日21:46 | 来源：新华网
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　　新华社开罗10月16日电 专访：共建“一带一路”是“影响现代人类历史的倡议”——访埃及埃中商会秘书长赫尔米

　　新华社记者姚兵 沈丹琳

　　埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米日前在开罗接受新华社记者采访时表示，中国提出的共建“一带一路”倡议正在帮助发展中国家走向发展、进步和繁荣，这是一个“影响现代人类历史的倡议”。

　　“共建‘一带一路’合作不仅对中国，对全人类也非常重要，因为这是一个有利于所有人的关键发展倡议。”赫尔米指出，十年来，这一倡议推动共建国家基础设施升级，对发展中世界产生了积极影响，特别是在非洲和亚洲。共建“一带一路”倡议谋求合作伙伴的共同发展，与西方一些国家的做法形成鲜明对比。

　　赫尔米将共建“一带一路”倡议形容为“世纪倡议”。他指出，这一倡议越来越受欢迎。在该倡议框架下，各国间的合作日益密切，实现了合作共赢，这正是为什么共建“一带一路”合作会取得成功。这一倡议正在帮助发展中国家走上“广阔的发展、进步和繁荣”之路。

　　中埃两国在共建“一带一路”框架下的合作卓有成效。在中方支持下，苏伊士经贸合作区蓬勃发展，有力助推埃工业化进程。中国公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目，现已成为中埃共建“一带一路”合作的典范，被当地人民称为新时代的金字塔。

　　赫尔米说，埃中两国在工业、农业、贸易、能源、科技和信息技术等领域有巨大的合作空间。凭借庞大的国内市场和优越的地理位置，埃及可以作为中国技术和工业产业本地化的区域中心，成为共建“一带一路”框架下连接中国、非洲和阿拉伯世界的桥梁。

　　“埃及可以通过中国先进产业的本地化和中国技术向非洲大陆转移，与中国一道为非洲的发展而努力。”赫尔米说。

　　对于即将举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，赫尔米充满期待。他说，希望论坛能够进一步推动共建国家间的互利合作，为全球贸易流动作出更多贡献。

(责编：曹欣悦、崔越)

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