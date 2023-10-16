新华社北京10月16日电 10月16日，《习近平谈“一带一路”》多语种版图书首发式在京举行，阿拉伯文、西班牙文、葡萄牙文、德文、日文版5种新书正式面向海内外出版发行。首发式由国务院新闻办公室、中国外文局主办，外文出版社承办，共建“一带一路”国家驻华使节、专家学者以及翻译出版界代表100多人出席活动。

与会嘉宾认为，今年是“一带一路”倡议提出十周年。10年来，在习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”转变为精谨细腻的“工笔画”，取得实打实、沉甸甸的成就。10年来，共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为推进经济全球化健康发展、破解全球发展难题作出了积极贡献，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

《习近平谈“一带一路”》收录了习近平主席在2013年9月至2018年7月期间关于推进共建“一带一路”的42篇文稿，详实记录了“一带一路”倡议提出、丰富和发展的过程，生动诠释了“一带一路”建设的原则理念、丰富内涵、目标路径，为国内外读者更好认识理解共建“一带一路”的重大意义、思想渊源和实践价值提供了权威读本。

首发式上，中外嘉宾代表共同为《习近平谈“一带一路”》多语种版图书揭幕，中方向外方嘉宾赠送了新书。《习近平谈“一带一路”》英、法、俄文版已由外文出版社出版发行。

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