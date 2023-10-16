新华社维也纳10月16日电 专访：共建“一带一路”为全球减贫事业作出贡献——访联合国维也纳办事处总干事瓦利

新华社记者刘昕宇 于涛

联合国维也纳办事处总干事加达·瓦利日前接受新华社记者专访时说，共建“一带一路”倡议旨在实现互联互通、减贫和创造就业等目标，是一项“潜力巨大的宏大工程”，有助于加速实现无贫穷、零饥饿、良好健康与福祉等联合国可持续发展目标。

“共建‘一带一路’倡议已成功在不少国家创造了就业机会，为全球减贫事业作出了贡献。”瓦利援引有关统计数字说，“中国在减贫和实现工业化方面的经验可为其他国家提供借鉴。”

统计数字显示，中方提出“一带一路”倡议10年来，坚持共商共建共享原则，已同150多个国家和30多个国际组织签署200余份合作文件，在全球范围内拉动近万亿美元投资规模、形成3000多个合作项目、为共建国家创造42万个工作岗位，使近4000万人摆脱贫困。

瓦利表示，“一带一路”国际合作高峰论坛是一个旨在推动国际合作的平台，她非常期待参加此次论坛。

瓦利同时兼任联合国毒品和犯罪问题办公室（联合国毒罪办）执行主任。她表示，联合国毒罪办和中国在反腐败、禁毒、打击有组织犯罪和打击恐怖主义等多个领域开展了长期合作，在中国支持下，联合国毒罪办资助40个国家开展了法律援助领域的培训和能力建设活动。

“联合国毒罪办和中国还通过大湄公河次区域禁毒合作谅解备忘录机制，合作应对毒品贩运和合成毒品问题。”瓦利介绍，她希望此次访华将进一步深化联合国毒罪办和中国的关系。

谈到中国在联合国等多边机制中发挥的作用，瓦利高度评价中国对多边主义的支持，称赞中国一直是联合国的重要合作伙伴，为联合国各种政府间进程和对话作出了重要积极贡献。

瓦利强调，当今世界面临的许多挑战是跨越国界的，“（应对这些挑战）唯一的出路就是加强国际合作，增加各国之间的对话”。

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